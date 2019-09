Tunari sufre el peor incendio del año y afecta zona boscosa







30/09/2019 - 07:17:20

Opinión.- Una hilera de humo se veía desde el centro de la ciudad, al promediar las 15:00 horas, ayer. Iba creciendo minuto a minuto en el cielo y la población empezó a alarmarse tras percibir el incendio en la serranía del Parque Tunari.



Bomberos y voluntarios acudieron a Tirani, el área boscosa que afectaba esa quema. Las acciones para sofocar el fuego se prolongaron por horas. Hasta que cayó la noche no pudieron controlar el incendio, reportó el director interino del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Alberto Terrazas, cerca de las 21.30 horas.



Manifestó que el fuego consumió la zona boscosa de Tirani que tiene pinos, eucaliptos y quewiñas y expresó su temor porque el incendio podría extenderse a Leukepampa y la laguna de Wara Wara.



Añadió que las tareas para sofocar el siniestro se complicaron, en la noche, porque el fuego alcanzó al cañadón de Pintumayu y el acceso representaba un riesgo. Sin embargo, dijo que los funcionarios y los voluntarios continuarían intentado aplacar el fuego.Pidió ayuda para controlar el incendio a través de la disposición de cisternas que puedan cargar agua desde Wara Wara. “Con mochilas es casi imposible porque el fuego avanza y aún hay vientos”. Aún desconocen las causas que provocaron esa emergencia. Terrazas dijo que no se trata de loteos porque la quema inició al interior del bosque. Acotó que pedirán la revisión del registro de visitantes al Parque Tunari, que realizan los soldados.



El coordinador nacional del grupo de salvamento y rescate GEOS, Carlos Azcárraga, desplazó cuatro cuadrillas de voluntarios a Tirani, pero una tuvo que retornar porque tuvieron problemas con su vehículo. 25 rescatistas trabajaban en la zona anoche.



A ellos, se suman los voluntarios del SAR Bolivia, SAR FAB y personal de emergencias de la Alcaldía y Gobernación.



Azcárraga calculó que el fuego se extendió por entre 100 y 150 hectáreas, en esa comunidad, hasta las 21:00 horas.



El gobernador Iván Canelas autorizó el uso del Bambi Bucket (bolsas de agua) con el fin de apagar el fuego, pero no fue suficiente. A medianoche, los voluntarios seguían luchando con el fuego.



CIUDADANOS La respuesta de los ciudadanos al llamado de los voluntarios y los grupos de rescate que trabajaron en el Tunari para sofocar el incendio fue impresionante. Desde la primera convocatoria estuvieron atentos y ofrecieron de todo, desde una botella de agua hasta vehículos para trasladar personal a las zonas incendiadas. Como sucede en los últimos meses, la plataforma Tunari sin Fuego se convirtió en el sistema de comunicación de primera mano para coordinar la ayuda.



VIGILANCIA



Los ciudadanos, a través de las redes sociales, cuestionaron la disponibilidad de equipos y movilidades para una respuesta rápida cuando se registra una emergencia forestal. También observaron la labor de los militares que vigilan el área protegida, desde el 18 de septiembre. Cincuenta soldados en cada turno (100 por día) hacen el patrullaje en el Parque Tunari para “intimidar” a los presuntos autores de incendios. Realizan el control de 06:00 a 19:00 horas, los siete días de la semana.



En tanto, en el Parque se registraron más de 30 incendios que consumieron más de 400 hectáreas de pajonales, pastizales y árboles forestales, entre abril y mediados de septiembre de este año, según la Gobernación.