Elecciones: cierra el plazo para inscribir las alianzas







30/09/2019 - 07:04:54

El Deber.- A pocas horas de que cierre hoy el plazo que dio el Órgano Electoral para el registro de alianzas de cara a las elecciones subnacionales 2020, las diferentes organizaciones políticas apuran las conversaciones y acercamientos en procura de sellar acuerdos.



En ese marco, las conversaciones que se realizaron ayer en la sede de Gobierno entre la cúpula de Unidad Nacional (UN) a la cabeza del líder máximo de ese bloque, Samuel Doria Medina y el exsenador cruceño, Germán Antelo, que lidera la agrupación Nuevo Poder Ciudadano (NPC), llegaron a buen término y se anuncia que en el transcurso de hoy se oficializará el acuerdo departamental para pugnar por la Gobernación de Santa Cruz y la alcaldía de Andrés Ibáñez.



A decir de Antelo, la alianza será denominada Unidad por Santa Cruz y el amarillo será el color que identifique al acuerdo.



Por su lado, el vocero nacional de la alianza Bolivia Dice No (BDN) y dirigente del frente demócratas, Vladimir Peña, dijo que el partido Movimiento Demócrata Social (MDS) definió que presentará candidatos propios en Santa Cruz, Beni, Oruro, Potosí y en el transcurso de hoy se definirá si se ratifica la alianza BDN en las demás regiones para terciar en los comicios subnacionales 2020.



El exconcejal cruceño, Óscar Vargas y el diputado opositor, Luis Felipe Dorado, que comandan la agrupación Solidaridad, Orden y Libertad (SOL) también están en conversaciones para concretar alianzas municipales en Okinawa, Santa Rosa, Vallegrande, en la capital cruceña y a escala departamental para terciar por la Gobernación, adelantó Dorado, que aspira al cargo de gobernador.



En similares conversaciones está el exalcalde cruceño, Roberto Fernández que lidera el bloque denominado Alianza Solidaria Popular (ASIP). EL DEBER intentó comunicarse varias veces con el concejal cruceño de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT) Roberto Ayala para conocer si ese bloque se presentará solo o en alianzas en las elecciones del próximo año, pero no pudo ser ubicado.



El partido de Doria Medina también pugnará por la Gobernación de Beni. Según el exgobernador de esa región, Carmelo Lens ya selló un acuerdo con el movimiento político denominado Tercera Opción y él se perfila como precandidato para pugnar con la sigla de UN a la Gobernación de Beni y se prevé que en los próximos días se sellan más acuerdo con agrupaciones y movimientos ciudadanos que no tienen personalidad jurídica para pugnar en 2020.



Personas allegadas a la alianza Comunidad Ciudadana (CC), anunciaron que hoy registrarán su alianza conformada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Soberanía y Libertad (Sol.bo) de cara a las elecciones subnacionales.



Por su parte, el Movimiento Tercer Sistema pugnará sin alianzas y “la única coalición” que tendrán, será con organizaciones sociales de base, pero no con organizaciones políticas, anunció Edgar Ramos, representante comunicacional del MTS.



Similar decisión hay en el partido gubernamental, pues presentarán candidatos propios a municipios y a las nueve gobernaciones del país.