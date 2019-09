Evo: Periódicos mentirosos dicen que no ganaremos en 1era vuelta





30/09/2019 - 06:56:19

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales afirmó ayer que no cree en los resultados de la última encuesta de preferencia electoral que prevén que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ganará en la primera vuelta de las elecciones generales 2019 y aseguró que ganará “de lejos” en los comicios.



“Algunos periódicos mentirosos dicen que seguramente no vamos a ganar en la primera vuelta. Hermanos y hermanas, de lejos vamos a ganar en la primera vuelta”, manifestó el primer mandatario y candidato a la tercera reelección durante un acto de proclamación en Villa Pagador, en la zona sur.



El Presidente dijo que no confía en las encuestas electorales bajo el argumento de que durante la campaña del MAS en 2005 mostraban un apoyo del 33% y la elección fue ganada con el 54%.



Morales llamó mentirosos a los periódicos luego de publicarse el domingo la tercera encuesta nacional de intención de voto de Mercados y Muestras elaborada para Los Tiempos (Cochabamba), Página Siete (La Paz) y Asuntos Centrales (Santa Cruz), en base a 3.600 boletas aplicadas en nueve capitales más El Alto y 92 ciudades intermedias y zonas rurales.



En la tercera encuesta nacional, realizada del 13 al 20 de septiembre durante la emergencia por los incendios en la Chiquitanía, Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene una ventaja de siete puntos respecto a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC). Sin embargo, ambos pierden un punto: Evo baja de 34 a 33% y Mesa, de 27 a 26%.



En la encuesta, ante la posibilidad de una segunda vuelta entre Morales y Mesa, se evidencia que el candidato de CC podría ganar con cinco puntos sobre el MAS. El 44% dijo que votaría por Carlos Mesa y el 39%, por Evo Morales.



El artículo 166 de la Constitución Política del Estado en su inciso I prevé que se proclamará al presidente cuando un candidato haya logrado el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. En caso de que no se reúnan estas condiciones, se habilita la segunda vuelta electoral.



Los resultados de la encuesta del domingo muestran que Mesa se estanca en un 26% y se disputa palmo a palmo los votos con Bolivia Dice No en Santa Cruz. Sin embargo, en caso de darse una segunda vuelta, captaría más votos del electorado.



Morales también apeló a la encuesta de 2005 para desconfiar del resultado de las encuestas, pero los datos de la elección de 2014 a 12 días de los comicios le daban un 59 por ciento y ganó con un 61%.



La muestra de la encuesta tiene un margen de error esperado de +/-5% y una confiabilidad del 95%. En el área urbana se realizó un total de 1.856 casos con un margen de error esperado de +/-2,3%.