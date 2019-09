Cochabamba: Al menos seis drogas ponen en riesgo a los estudiantes de colegios







Opinión.- “A veces, el baño del colegio huele a marihuana. Es algo que ocurre y nadie quiere aceptarlo, ya es común”. Marcelo (nombre cambiado) es estudiante de secundaria de un colegio del centro de la ciudad de Cochabamba. Para él y sus amigos, el tema del microtráfico de droga no es un secreto. Tampoco lo es para profesores, autoridades de la Policía y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Pero, continúa siendo un tema tabú.



Marihuana, cocaína, LSD (de las siglas en inglés de la dietilamida de ácido lisérgico), molly, diazepam y clonazepam son las drogas más conocidas entre los colegiales, aunque no todas fueron identificadas durante los operativos que encabezan las autoridades policiales y municipales.



Libros con páginas cortadas por el centro, celulares, techos de los baños del colegio, las baterías de baños, lapiceros, el papel estañado de la cajetilla de cigarrillos, envases vacíos de medicamentos, chicles, pastillas, envases de ungüentos son utilizados para esconder o distribuir la droga.



“Sé que hay en mi propio colegio y en los otros. Es muy frecuente. Una vez me ofrecieron. Pero, yo no quiero”.



MARIHUANA



Las autoridades coordinan, durante el año, intervenciones en los colegios con el programa denominado Mochila Segura, para luchar contra el microtráfico. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Cochabamba, coronel Gonzalo Velasco, explicó que la droga más consumida es la marihuana.



Esta droga se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo índico. Esta droga no es legal en el país, aunque sí lo es en lugares como Paraguay, para el uso medicinal. En Bolivia, su venta y consumo es un delito. Los efectos negativos del consumo de marihuana inducen a la depresión, el pánico, la ansiedad y alteraciones de conducta, entre otros.



La directora de Género y Generacional de la Alcaldía, Carolina Orías, estima que, en los operativos, de cada 10 casos que identifican con drogas, siete son de marihuana.



Marcelo expresa que el consumo de marihuana se da hasta en las mismas unidades educativas; él y sus amigos dicen que alguna vez el baño de su colegio está impregnado con ese olor.



Un profesor, de otro colegio del centro, cuenta que junto a sus colegas fue capacitado para reconocer a los estudiantes que consumen drogas y que también aprendieron a reconocer el olor de la droga. “Los estudiantes piden permiso para ir al baño, y es ahí donde consumen drogas. Se les nota, cuando tienen los ojos rojos. También hemos aprendido en un taller a reconocer el olor de la marihuana”.



“Da curiosidad, pero también miedo. Cuando me ofrecieron, lo rechacé. No es algo que yo quiera”" recuerda Marcelo.



COCAÍNA



Otra de las drogas comunes entre los colegiales, aunque en menor número de casos, es la cocaína.



Marcelo dice que escucha hablar mucho de marihuana y poco de cocaína. “Ese ya sería otro nivel”.



La cocaína es una sustancia que se extrae de las hojas de coca y que es sometida a un tratamiento químico. Los efectos de esta droga son la paranoia, los mareos y la irritabilidad. Es adictiva. A la larga tiene efectos físicos y mentales.



OTRAS



Existen otro tipo de drogas que los estudiantes conocen; también, los profesores y las autoridades. Pero, cuando hay operativos no las identifican.



EL LSD, una sustancia química hecha de un tipo de hongo, es psicodélica, semisintética, que produce alucinaciones, percepción distorsionada del tiempo y disolución del ego, entre muchos otros efectos, además de ser adictiva. También se lo conoce como “ácido”, “tripi”, “sello” y “ajo”.



Desde hace años, es popular entre los jóvenes. En la actualidad existe un tipo de LSD “adulterado”, y de procedencia china. Normalmente tiene un precio de entre 200 bolivianos y 300, dependiendo del tamaño de la lámina. Tiene apariencia de cartón de colores e incluso con dibujos. El adulterado cuesta entre 30 y 50.



El diazepam es un fármaco que relaja los músculos y tiene efectos sedantes. El clonazepam también produce somnolencia. El consumo de estas pastillas ha sido identificado por algunos profesores. Pero, no se halló durante los controles en los que interviene la Policía.



El Director de la FELCN manifiesta que no encontraron este tipo de drogas ni hubo aprehensiones por esos temas. Sin embargo, hace un par de meses, identificaron a una mujer que vendía recetas falsas para acceder al diazepam y clonazepam, que no se venden sin receta médica.



Molly es otra droga, causa euforia y actúa como un estimulante y psicodélico.



La Directora de Género y Generacional de la Alcaldía expresa que este año encontraron LSD y molly. “Sabemos que en discotecas y en otros lugares están utilizando otro tipo de estupefacientes. Hay que estar alertas, la recomendación de que no reciban ni un trago de personas ajenas”.



ESCONDIDAS



Los colegiales que distribuyen o consumen drogas suelen ser hábiles para esconderlas. Las autoridades policiales narran que encontraron sobres de marihuana dentro de un texto que tenía hojas cortadas al centro, y la droga era imperceptible.



Orías reconoce que hay lugares donde camuflan las sustancias de tal forma que no es posible encontrarlas si no se cuenta con perros antinarcóticos. En una ocasión hallaron droga en huecos hechos debajo de una mesa y por dentro de uno de los cajones.



También la encuentran dentro de lapiceros, como objetos que se pueden trasladar en las mochilas. Suelen utilizar envoltorios de pastillas, chicles, gotas para los ojos. “Todo esto tienen que ponernos en alerta, como los medicamentos extraños, y el papel estañado de las cajetillas de cigarrillos puede ser utilizado para fabricar pipas artesanales”.



Los profesores también recomiendan estar pendientes de los envases metálicos de ungüentos, entre otros.



ACCESIBLES



Un sobre pequeño de marihuana cuesta 15 bolivianos, en una caja de fósforo, unos 30; una dosis de cocaína, que equivale aproximadamente a un gramo, 20 bolivianos; una lámina de LSD chino, entre 30 y 50 bolivianos.



La Directora de Género y Generacional expresa que estas drogas “son accesibles” y que los costos “dependen de la calidad, del dealer (distribuidor) y el sector”.



Advierte que cuando existe adicción, los colegiales empiezan a robar dinero, a vender cosas. Esas “son señales” para los papás.



LA DETECCIÓN



Las autoridades recomiendan una relación amistosa entre padres e hijos, para tener confianza de hablar sobre diferentes temáticas, incluido el de las drogas.



En todo caso, también explican las formas de detectar que los adolescentes están iniciando con el consumo de drogas, como cuando existe cambios repentinos de comportamiento. Orías sostiene que “se pueden volver muy sumisos o muy rebeldes”.



También es necesario conocer a las personas que los colegiales frecuentan y, sin el ánimo de invadir la privacidad de los adolescentes, saber dónde están y qué hacen, además de hacer seguimiento en las unidades educativas.



Velasco agrega que se debe observar los cambios en la rutina de alimentación y de descanso, “si su hijo, de pronto, a la hora del almuerzo no le da hambre, y come a las cinco de la tarde, y duerme a la una, dos de la mañana”.



Otro síntoma que se puede identificar son los ojos rojos y el descuido en el aseo personal.



EL NEXO



Los distribuidores no aparecen directamente en la puerta de los colegios. hay gente, algunos colegiales, que son consumidores y se convierten en el nexo entre el dealer y los estudiantes. Marcelo describe que cuando algún colegial ofrece la droga a otro por primera vez, no se la vende sino que “le invita”.



Velasco expresa que los distribuidores buscan los contactos entre los estudiantes. Primero, se ganan su confianza y luego les ofrecen la droga.



“Estas personas hacen contacto con alguien del colegio. Esa persona, ese estudiante, es el nexo con los demás alumnos que quieren, tal vez por curiosos, consumir estas sustancias, sin darse cuenta que la marihuana y la cocaína son altamente adictivas”.



Orías aclara que no existe distinción, para la vulnerabilidad de los estudiantes frente a las drogas, entre colegios fiscales o particulares.



Entre las personas aprehendidas dedicándose al microtráfico, hay hombres y mujeres, por lo general mayores de edad, contra quienes se inician procesos ante el Ministerio Público.



Cuando se trata de menores de edad, son remitidos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para su atención y seguimiento.



El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, teniente coronel Juan Céspedes, informa que trabajan en la elaboración, en cada colegio, del Reglamento de Convivencia Pacífica Estudiantil. Será el instrumento para establecer normas o reglas que rijan para la disciplina y, entre otros casos, el cómo actuar si se identifica consumo o venta de drogas.