Ricky Martin anuncia que va a ser padre por cuarta vez: ¡Estamos embarazados!







29/09/2019 - 20:55:35

Perú21.- ¡En la dulce espera! Ricky Martin sorprendió a sus fanáticos revelando que se convertirá en padre por cuarta vez. El cantante puertorriqueño, que ya es padre de los gemelos Valentino y Matteo, y recientemente de la pequeña Lucía, no ocultó su felicidad.



El anuncio lo hizo durante una premiación de Human Rights Campaign, organización que trabaja apoyando a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los Estados Unidos y que lo premió por su labor como activista a favor de los derechos LGTBIQ.



“Tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”, dijo recibiendo la ovación del público asistente.



El artista boricua de 47 años aprovechó la ocasión para enviar una tierna dedicatoria a su esposo, el pintor sirio-sueco Jwan Yosef, quien estaba en la ceremonia junto a dos de sus hijos.



"Jwan, te amo. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los quiero con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiran cada día y me motivan a seguir adelante. Son unos niños increíbles, los quiero. Y Lucía, que es la luz de mi vida”, dijo emocionado.