Actriz de Al fondo hay sitio llama a sus seguidores a tomar las calles para no perder la democracia





29/09/2019 - 20:53:19

Perú21.- La actriz Mónica Sanchez usó sus redes sociales para mostrar su indignación causada por el constante enfrentamiento político entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, motivó a sus seguidores a tomar las calles para “no perder la democracia”.



En un mensaje publicado en Twitter, la protagonista de la serie ‘De vuelta al barrio’ tuvo fuertes palabras para los encargados del Parlamento, a quienes acusó de esconder intereses personales detrás de todo el conflicto. “Se busca que la elección de los miembros (del Tribunal Constitucional) responda a intereses particulares de quienes manejan el Parlamento. Esto no solamente atenta contra la debida administración de la justicia, sino que atenta contra los derechos de todo un país”, dijo.



Acto seguido, la actriz incitó a la población tomar las calles. “Defendamos la justicia, defendamos la democracia que está en riesgo con este tipo de decisiones, defendamos nuestros derechos (…) y defendamos, más que nunca, al Tribunal Constitucional”, expresó Sanchez.



Sin embargo, su pedido no fue tomado como esperaba, pues los internautas le recordaron sus vínculos con Susana Villarán, cuando participó en la campaña por el ‘NO’ a la revocatoria. Como es de conocimiento público, la citada campaña fue financiada por la empresa Odebrecht.