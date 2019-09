UN: En un balotaje Morales recibirá una guasca y tendrá que fugar del país







29/09/2019 - 20:25:18

Erbol.- La opositora Unidad Nacional (UN) prevé que en una segunda vuelta electoral, el candidato Evo Morales recibirá una “guasca electoral” y se enfrentará a la posibilidad de fugar del país por la gestión corrupta que tuvo en 14 años de gobierno, ante lo cual pidió al candidato de “Bolivia Dice No” Oscar Ortiz, no ser la tabla de salvación del candidato oficialista.



El secretario ejecutivo nacional de UN Jaime Navarro, manifestó que el gobierno está en su peor momento de cara a estas elecciones “que para Evo Morales y el MAS son cruciales, porque estas elecciones significan la posibilidad de perpetuarse en el poder o la posibilidad de no solo irse a su casa, sino tener que fugar del país porque les va a caer el peso de una gestión corrupta”.



Aclaró que no existe una alianza entre Samuel Doria Medina y Carlos Mesa, sino es una contribución del voto útil y la posibilidad de ganar las elecciones porque Unidad Nacional es un partido organizado y de alcance nacional, lo que constituye una transferencia significativa e importante en votos.



Aseguró que en todas las elecciones, aplicando la lógica del voto útil, el tercero siempre acabó aplastado y recordó que lo mismo ocurrió en las elecciones de 2014 cuando Doria Medina tenía un 20 por ciento de preferencia en las encuestas y Tuto Quiroga 15; pero el día de la elección Samuel terminó con 26 por ciento y el tercero con 9.



El terror del MAS es que el voto útil termine aplastando a Oscar Ortiz y el beneficiario sea Carlos Mesa. Morales sabe que por esa vía va a perder la elección, más si el país reivindica la victoria del NO en el referendo del 21 de febrero de 2016 que fue ignorado por el binomio Evo-Álvaro, indicó Navarro.



“Estos dos elementos los tiene contra las cuerdas, aunque los masistas dicen que Samuel restará votos a Carlos Mesa, si realmente fuera cierto por qué critican a Doria Medina. El MAS ataca porque entró en pánico y está temeroso porque las encuestas no le favorecen”, manifestó.



Indicó el apoyo a Carlos Mesa no es por simpatía sino por una cuestión fundamental: salvar la democracia. Navarro cree que el país está a un paso de la segunda vuelta donde “Evo Morales sabe que va recibir huasca y el apoyo de Samuel da la posibilidad de llegar al balotaje”.



Frente a esa posibilidad dijo que Oscar Ortiz se encuentra en una situación muy difícil, más aún por haber modificado su comportamiento. Desde el Senado fue un opositor duro y fiscalizador sin tregua contra la corrupción, pero ahora de candidato “me imagino cuando se ve en el espejo por la mañana, se ve como el hombre y principal candidato funcional al MAS para que Evo se perpetúe en el poder”.



“Esa es la contradicción, como senador opositor era combativo contra el régimen, ahora como candidato es la tabla de salvación del MAS. En las encuestas Oscar tiene 10 por ciento, si no estuviera en campaña, ese 10 por ciento no va ir a Evo Morales, se quedará en la oposición y ese 10 por ciento se iría con Carlos Mesa, es así de simple”, declaró.