Arce: No es guerra sucia que los bolivianos pidan a Mesa que dé cuentas de dineros recibidos





29/09/2019 - 20:22:26

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró el domingo que no es guerra sucia que los bolivianos pidan al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que explique el origen del dinero que recibió supuestamente para ser candidato a la Vicepresidencia en 2002, entre otros.



"Carlos Mesa debería ser el primer interesado en que se lleve adelante una investigación, (...) este no es un tema de guerra sucia, este ya no es un tema de campaña política, este es un tema de fondo de la obligación que tiene un candidato a la presidencia de la nación de decirle al pueblo qué es lo que ha pasado sobre la información que existe de que han recibido más de un millón de dólares", aseveró en entrevista con medios estatales.



Según Arce si es que Mesa aspira a ser mandatario de todos los bolivianos su deber es esclarecer todas las denuncias de cobros que existen en su contra, no solo del MNR sino de gastos reservados que se llevó y que era dinero de la población.



"Si estiraba la mano para pagar los sueldos de los maestros y de los bolivianos cómo es así que se hizo de semejante dinero y ahora no dé una explicación", interrogó.



Asimismo, calificó de "gravísimo" que un hombre que aspira a la presidencia de Bolivia se ampare en la figura jurídica de la "prescripción" para ocultar información sobre un posible lavado de dinero a través de procedimientos obscuros que no los puede explicar nadie.



Mesa quedó expuesto a la verdad un día después de que admitió en una entrevista que Ximena Valdivia, su exsocia del canal PAT, pudo haber recibido dinero durante la última presidencia de Sánchez de Lozada (2002-2003).



No obstante, Mesa señaló que ese hecho irregular prescribió hace 16 años.



"Un hombre que aspira a dirigir los destinos de la nación boliviana, que aspira a la primera dignidad, que prácticamente haya confesado que ha habido hechos irregulares y que pida que los mismos no sean investigados, analizados por el transcurso del tiempo, por la prescripción, es una situación gravísima", aseguró Arce.



El titular de Justicia manifestó que el candidato del CC no puede lavarse la boca acusando al Gobierno de ser corrupto y luego justificarse con el argumento de "guerra sucia" cuando hay hechos irregulares que lo señalan directamente.



"No es tolerable que un hombre que aspira a la primera dignidad diga así haya pasado, esos sean delitos que ya han prescrito, es decir, olvídense porque ya ha pasado el tiempo, olvídense porque no pueden hacerme nada porque esto ha prescrito, gravísimo", insistió.