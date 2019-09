Descubren una molécula capaz de destruir las células cancerígenas e impedir su recurrencia







29/09/2019 - 16:12:36

RT.- Científicos británicos de la Universidad King"s College de Londres encontraron una molécula que es capaz de activar el trabajo del sistema inmunológico para destruir las células cancerígenas. Los resultados de su estudio fueron publicados este 27 de septiembre en la revista British Journal of Cancer.



Se trata de la proteína βGBP, producida por las células inmunes, que, según determinaron los investigadores, ataca a las células cancerosas provocando su muerte. Además, la molécula ayuda al sistema inmunológico a garantizar "protección a largo plazo" contra la recurrencia, reza un comunicado de la Universidad.



Daily Mail señaló que en el marco de su investigación los científicos usaron βGBP contra las células de cáncer colorrectal y observaron las evidencias de la destrucción de las células malignas en las primeras 48 horas del inicio del tratamiento. Además, el método ya fue probado en experimentos con ratones y dio resultados positivos.

No daña a las células sanas



La moderna medicina dispone de varios métodos de lucha contra tumores malignos. Los más populares son la intervención quirúrgica, radioterapia y quimioterapia, que, no obstante, provocan una serie de efectos secundarios, "dañinos y que tienen resultados inciertos". "En cambio, la calidad antitumoral de βGBP es selectiva y no daña a las células sanas", afirmó Livio Mallucci, autor principal del estudio.



De acuerdo con sus afirmaciones, la proteína es efectiva contra el cáncer colorrectal más agresivo y "una amplia gama de otras células cancerosas que igualmente no responden a las terapias actuales".



"Este estudio representa una evidencia experimental de una estrategia, donde el ataque a las células cancerosas y la estimulación de la inmunidad se combinan para impulsar una respuesta inmediata y a largo plazo contra el cáncer agresivo", precisó Mallucci. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que la aplicación del método encontrado que prevé el tratamiento de la enfermedad y la estimulación de la inmunidad contra la recurrencia "se convertiría en un significativo paso adelante" para el tratamiento del cáncer.