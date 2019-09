El Tigre frente a Blooming para seguir presionando







29/09/2019

El Diario.- The Strongest buscará hoy (15:00) un nuevo triunfo frente a Blooming en el estadio Hernando Siles, para seguir presionando en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato Clausura 2019.



Los atigrados están en el tercer lugar, a solo cuatro puntos de líder Wiltermann, luego de la goleada (4-0) ante Destroyers en la décimo tercera jornada del torneo y esperando también un traspié del aviador para recortar distancias en procura de alcanzar el título de este segundo certamen del año.



El Tigre, que el jueves recordó los 50 años de la tragedia de Viloco donde perdió a la mayoría de su plantilla el 26 de septiembre de 1969 y un día después celebró el día del Hincha Stronguista recordando al Chupa Rivero, no quiere dar tregua y así lo entiende el entrenador Mauricio Soria, que repetirá el mismo once titular que presentó ante los canarios el pasado miércoles en La Paz



Soria y su equipo están en un buen momento y la exigencia no sólo pasa por ganar, también de mostrar un buen juego, el que le gusta al técnico, con la pelota en el piso, sin saltar líneas, controlando la pelota y aprovechar cada situación de gol para anotar.



Con los volantes Ramiro Vaca y Raúl Castro, el aurinegro genera mucho volumen de juego para llegar sobre el arco contrario donde Jair Reinoso y Harold Reina tiene la posibilidad de anotar, aunque en lance ante Destroyers no estuvieron finos.



Por el lado del Blooming, que ganó (0-1) a Aurora el jueves en un bochornoso final en el que su arquero Rubén Cordano fue el principal protagonista junto al técnico Erwin Sánchez, tendrá la complicada tarea de intentar ganar a un Tigre que no quiere dar ninguna concesión.



El puesto de Cordano, expulsado ante el Equipo del Pueblo, será cubierto por Carlos Jiménez, un arquero que no ha tenido continuidad en el torneo y puede convertirse en debilidad en la defensa de los celestes.



Los de Sánchez tomarán todos los recaudos, sobre todo pensando como argentinos, brasileño o uruguayos, en el tema de la altura, lo cual será un gran hándicap para los aurinegros porque puede aprovechar de eso para hacerle daño a la Academia cruceña.



EL DATO



The Strongest no pierde frente a Blooming en La Paz hace 12 años, tres meses y 14 días. La última vez que los celestes cruceños ganaron en el estadio Hernando Siles fue el 14 de junio de 2007, en la jornada 22 del torneo Apertura de ese año. El marcador fue 0-3.