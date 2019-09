Royal recibe a un Real Potosí golpeado







29/09/2019 - 08:50:22

El Día.- Con buenos ánimos por el triunfo conseguido sobre Bolívar (2-1), Royal Pari recibe este domingo (15:00) a Real Potosí, que llega golpeado por la goleada que le propinó Sport Boys (6-2) en la pasada fecha.



El técnico de los "inmobiliarios", Francisco "Pancho" Maturana, no tendrá muchos cambios para este compromiso que esperan conseguir las tres unidades y no perder chances de acercarse a los puestos de premios internacionales. Mientras que el conjunto dirigido por Nicolás Suarez, intentará sumar para no comprometerse con la zona del descenso.



Los equipos. "Pancho" Maturana apostará por el mismo onceno que venció a Bolívar. El técnico busca desarrollar una identidad de juego.



Por otra parte, los "lilas" no contarán con Luis Garnica que fue expulsado en la pasada fecha.