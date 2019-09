Always Ready supera a Sport Boys con doblete de Algarañaz





29/09/2019 - 08:47:43

Los Tiempos.- Always Ready corrigió la falla en la puntería del primer tiempo para obtener un triunfo sobre Sport Boys por 2-1, luego de estar abajo en el marcador, y con un doblete de Carmelo Algarañaz, en el complemento, hizo posible la victoria que le ayuda a seguir en el camino hacia la clasificación a la Copa Sudamericana.



El cotejo fue controlado por el Toro de Warnes en los 45 minutos iniciales, el manejo de los espacios y la aplicación de los contragolpes ya no pudieron estirarse en la misma proporción en el segundo periodo cuando los millonarios recuperaron el rol de anfitrión para acorralar hasta dar con el golpe que deje expuesta a la defensa.



El elenco cruceño resguardó su área con una marcación persistente, con ese control de la zona salió a buscar el gol y a los 16’PT consiguió el 1-0 con un disparo de Yasmani Duk desde el punto penal. Un minuto antes, el defensor Luis Copete derribó a Duk.



A cuatro minutos de iniciado el complemento, Algarañaz convirtió el 1-1 con un zurdazo dentro del área tras un rebote que dio el arquero Alex Arancibia ante un disparo potente de larga distancia.



La inclusión de Algarañaz fue una acertada decisión técnica, porque el delantero tenía la facilidad para romper la última línea y quedarse libre de frente al pórtico. Así fue como llegó el segundo tanto, a los 26’ST, cuando el atacante se lanzó para empujar con el pie un centro.



Los millonarios ampliaron su panorama después del 2-1 y tuvieron más oportunidades para llegar a la tercera conquista. A los 28’, Sergio Adrián remató de frente, dentro del área, y Arancibia sacó el peligro con el pie derecho.



En los minutos finales, el Toro se repuso y quedó cerca de dar la sorpresa. Un disparo de Franz Gonzales pasó a centímetros del palo izquierdo.