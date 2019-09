Piden a la ASP-B transparentar las tarifas que pagan







29/09/2019 - 08:39:07

Página Siete.- La Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp) pide a la Administración de Servicios Portuarios Bolivianos (ASP-B) transparentar las tarifas que pagan por los servicios portuarios.



“La ASP-B debería transparentar las tarifas que pagan por los servicios portuarios, estableciendo los márgenes de beneficio que mantienen y exponiendo detalle de los cobros que realiza por los diferentes servicios que presentan en sus planillas de gastos portuarios”, dice el informe de la comisión de trabajo de la Feplp.



La solicitud surge luego de que a la fecha, desde el 17 de septiembre pasado, se registra una paralización en el despacho de la carga de importación boliviana por falta de pago de ASP-B a la Terminal Puerto de Arica (TPA).



La entidad boliviana argumenta que la concesionaria chilena aplica desde el 5 de agosto pasado un aumento del más del 100% en las tarifas de las cargas, por lo que no hará dicho pago.



El hecho ocasionó que al menos 1.400 choferes del transporte pesado junto a sus carros se encuentren varados sin actividad en Arica. Entretanto, los empresarios bolivianos denuncian que son afectados por este hecho y piden la intervención del presidente Evo Morales.



Para este lunes 30, la Empresa Portuaria Arica (EPA) confirmó una nueva reunión con la ASP-B, fijada para las 15:00.



“Esperamos que ASP-B venga con mandato para resolver y suscribir la propuesta de descuentos tarifarios que planteamos (un 38%). Nuestro propósito es que, al más breve plazo, la carga boliviana acceda a los beneficios que hemos ofrecido junto al concesionario TPA”, afirmó ayer el gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto.



En el comunicado de la Feplp también señala que el sector privado no está dispuesto a aceptar ningún incremento en las tarifas y las mismas deben ser asumidas por la entidad boliviana, de lo contrario se restará competitividad en el mercado local.



Otra de las observaciones que mencionaron es que se hizo evidente la “deficiente” gestión técnica operativa de la ASP-B.



“Desde la concesión de Arica no se realizaron gestiones para recuperar el porteo de las mercancías bolivianas, en un puerto que es soberano. Tampoco se pudo negociar una mejora de las tarifas, pese al evidente aumento del flujo de cargas”, indicaron.



El anuncio



Medidas Luego de que miles de camiones están a la espera de la descarga de mercadería boliviana en el puerto de Arica por falta de pago, los choferes del transporte pesado del departamento de La Paz anunciaron un bloqueo en la vías de Tambo Quemado y Pisiga, que conectan con Arica (Chile), como medida de presión para que de una vez se resuelva el problema entre la EPA y la ASP-B.