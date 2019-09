No tenemos padrinos, somos la expresión del pueblo mismo





29/09/2019 - 07:55:43

El Día.- Es la única mujer que va por la presidencia del país para las elecciones generales de éste mes de octubre. Y aunque no figura como una de las aspirantes con mayor apoyo o favoritismo de la población de acuerdo a las encuestas de intención de votos, Ruth Nina, asegura que podrían haber sorpresas en la jornada de votación.



La aspirante destaca que los sectores sociales con mayor exclusión son quienes están apoyando con mayor firmeza la carrera electoral de Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).



P. ¿Por qué acepta ser candidata a presidenta?

R.N.: PAN-BOL es la expresión de la población. Parece una afirmación muy temeraria e incluso alharaca, pero es la verdad. Nosotros somos parte de los sectores sociales excluidos, que por diversas razones fuimos marginados históricamente. Acepto ser candidata por pedido de estos sectores, lo cual ha generado apoyo subterráneo de diferentes latitudes; mucha gente tiene miedo de apoyarnos directamente, por posibles represalias del gobierno. Somos la expresión de los sin voz, somos la voz del pueblo que esta callada. En síntesis, acepto por pedido de estas organizaciones sociales que votarán militantemente, y daremos una gran sorpresa. Ya lo vera.



P. ¿Cómo está encarando la temporada de campaña?

R.N.: Nos movilizamos en todo el país con apoyo de los sectores sociales, que le comente antes, ellos nos pagan el transporte y alimentación, porque no somos un partido con dinero, no tenemos padrinos o empresarios que nos financien, somos la expresión del pueblo mismo. Un ejemplo claro es el hecho de tránsito que sufrí, donde milagrosamente se salvó mi vida. Yo viajaba en un “surubí”, estos minibuses interdepartamentales que los llaman incluso “rapiditos”, porque no tenemos dinero para pasajes de avión, y la fatalidad llego. Encaramos la campaña con el apoyo de la gente que nos quiere, de la gente del pueblo, esa es nuestra base política.



P. ¿Cuál es su relación con su acompañante a vicepresidente?

R.N.: Al momento el Tribunal Supremo Electoral no se pronuncia, llama la atención que otros partidos como PDC, Bolivia Dijo NO puedan cambiar candidatos en nuestro caso no nos dejan reemplazar a nuestro candidato a vicepresidente. Solo pedimos que el TSE sea ecuánime y no funcional a intereses de poder, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta de quienes operan las decisiones.



P. ¿Las diferencia internas en Pan-Bol puede afectar su candidatura?

R.N.: No. Estamos más fuertes que nunca, en las encuestas no aparecíamos, ahora tienen que ponernos aunque de mala gana. Daremos una sorpresa, ya verá.



P. ¿Cree que las encuestas sobre intención de votos podrían hacerse realidad en la jornada electoral?

R.N.: No creemos en las encuestas. Las encuestas electorales es de quien la paga, es como quien dice quién paga el papel y la tinta, ahí está la respuesta. Al margen de ello, las empresas que aparecieron no gozan de credibilidad, menos de criterio técnico, ni qué decir de metodología. Y el pueblo lo sabe, el pueblo no es tonto. A veces quienes creen que generan opinión pública, piensan que con declarar o escribir en redes sociales pueden influir, la comunicación de masas ha evolucionado, no estamos en el siglo 20, en esta era el criterio de los colectivos sociales se basa en las percepciones de su entorno, la gente no vive de los partidos, vive de su bolsillo, su realidad. Ahí PAN-BOL trabaja y está dando respuesta.



P. ¿En qué región percibe mayor apoyo a Pan-Bol y cómo lograr mayor atención de las demás?

R.N.: En Potosí, Chuquisaca, Beni, Pando creemos que tenemos el mayor número de militantes y simpatizantes; pero en todo el país contamos con indicadores que nos alientan y nos ratifican que vamos por buen camino. Nuestra estrategia es simple mostrar que Ruth Nina es la voz de los sin voz, y que una humilde mujer puede contribuir a construir un mejor país, con igualdad sin exclusión. Con el orgullo de ser boliviano, basta de mediocridad, basta de machismo, basta de corrupción. El discurso de nosotros es simple, queremos un mejor país, una mejor patria es posible. Nuestro eslogan es "Soy mujer, lo puedo hacer mejor".



P. ¿Cómo vaticina las elecciones de octubre, considerando el ambiente en el país?

R.N.: Se cumplirá el calendario electoral y después se verán muchas sorpresas. No es exitismo, pero ahí veremos los verdaderos datos, que reflejen que Bolivia está cansada de un esquema gubernamental totalitario, donde pensar diferente es señal de enemistad. La democracia permite disentir, ese es su mayor valor; pero hoy se persigue, se manipula, se aplasta al rival. Parecería que fuéramos enemigos; nosotros buscamos la unidad del país, con respeto y tolerancia; con participación e inclusión, con dignidad y raciocinio. Queremos un país mejor; por eso nos oponemos a los viejos políticos que ahora dicen que pensaron mejor y que tienen propuestas para el país.



P. ¿Cuáles son los puntos más destacados en su propuesta?

R.N.: Existe un descontento generalizado en la población, es por ello que el PAN-BOL busca construir una nueva patria, donde termine la exclusión social.



Parte esencial de la Identidad, Unidad y Soberanía de nuestro país, es recuperar el nombre legal y legítimo con el que nació nuestra patria, posesionado y conocido internacionalmente. Reconozcamos y aceptemos que los dirigentes y políticos de turno, son parte del pueblo boliviano, y como tal, reflejan las virtudes y defectos de la sociedad boliviana en su conjunto, reflejan la idiosincrasia sincrética de nuestra sociedad. PAN-BOL plantea el sincretismo nacional, en síntesis tomar lo bueno del socialismo y del capitalismo, es decir construir sobre esa base el desarrollo del país. Para ser más explícitos es la fase superior del socialismo y del capitalismo como tal, tomando en cuenta todas las particularidades de nuestro país, en cultura y conformación social.



P. ¿Qué propuesta tiene para las mujeres bolivianas?

R.N.: El proceso de empoderamiento, generar las mismas posibilidades, o simplemente reconocer derechos, es un criterio del siglo pasado. Nosotros creemos que la mujer debe asumir su rol en el siglo 21, asumir su responsabilidad de dirigir el Estado, esto no implica excluir o discriminar a los hombres, al contrario generar una sinergia, desde la familia en roles para buscar desarrollo. En términos simples: la mujer hoy debe asumir el reto de administrar el Estado, podemos contribuir desde nuestro rol de madres, de compañeras en el hogar, de administradoras de la casa. Hoy la mujer boliviana debe administrar la patria grande, la casa grande, la familia grande llamada Bolivia. Nos toca, porque estamos seguras que lo podemos hacer mejor. Estamos seguras que podemos erradicar la corrupción, y luchar contra el machismo hasta anularlo, porque esa es la principal fuente de subdesarrollo nacional.



P. ¿Cómo evitar los hechos de feminicidio?

R.N.: Con educación. La familia es el principal núcleo de generación de valores, ahí, en la relación de hombre-mujer, en el hogar, se deben dar valores a los hijos e hijas buscando que sean seres humanos que comprendan que la sociedad es un lugar hermoso de respeto y convivencia; que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones, que la violencia es la expresión irracional del ser humano. Que debemos ser capaces de razonar antes de actuar. Estos valores que se forjen en la familia deben ser complementados y profundizados en la escuela, en la formación escolar; porque los niños, niñas y adolescentes serán los verdaderos agentes de cambio en la sociedad, que hoy es machista y patriarcal.



P. ¿Cuál es su posición respecto al 21F?

R.N.: Hemos apoyado las protestas en todo el país, con nuestra militancia y con los sectores sociales que rechazan los resultados del Referéndum que imposibilita la re y re y re postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. El pueblo se está cansando, y ellos lo saben, por eso están timoratos y miedosos y buscan validar sus acciones



P. ¿Cómo mejorar el sistema judicial?

R.N.: La reforma del sistema judicial será completa y conlleva lo siguiente: Presupuesto. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales ya se contemplan en la Constitución, a esta circunstancia se deberá asignar mayor presupuesto acorde a la nueva reestructuración del sistema judicial, el cual saldrá después de una reingeniería presupuestaria que será aprobado en el Presupuesto General del Estado.

Descentralizar la administración de justicia.



P. ¿Qué cambios plantea al modelo económico actual?

R.N.: Buscamos un Estado Social Estable, con desarrollo y soberanía se debe examinar con claridad y acierto los parámetros de la microeconomía y macroeconomía, que son indicadores de la estabilidad y de la inflación, para tal situación recurrimos a la Soberanía Territorial Permanente de los Recursos Naturales que nos permiten tener dominio sobre nuestros recursos naturales así como también nos garantizan la estabilidad económica de nuestro país, las cuales nos garantizan crear el Fondo Soberano de Seguridad Social.



Bolivia, por su heterogeneidad territorial, encierra pisos ecológicos con mucha riqueza natural que son de importancia ambiental, económico cultural y son acechados por países desarrollados. A este sentido deciden expoliarlos, aplicándolos modelos económicos extractivistas de materias primas con el único sentido de producir para exportar y no industrializar. Los modelos económicos desarrollados tienen como objetivo central el de invertir para el mercado internacional, excluyendo a los pueblos originarios, causa principal para que no se pueda emplear "todos los recursos existentes" al proceso productivo y, por ende, al de desarrollo. Toda acción del Estado o Gobierno en la extracción, explotación y transformación de los recursos naturales debe estar sujeta a la decisión y valoración ambiental del pueblo boliviano y no así por el legislativo, ejecutivo o judicial.



Propuestas en el tema económico y judicial son prioridades y mayor expectativa para la población



Planteamiento para mejorar el sistema judicial:



a) Establecer y configurar una nueva organización territorial del Órgano Judicial.

b) Desenvolver de manera planificada y continuada la desconcentración de servicios.

c) Creación de los juzgados de Paz, para dar solución a los conflictos y controversias.

d) Constituir juzgados especializados.

e) Fundar e instaurar los Juzgados de Faltas y Contravenciones menores.

f) Resguardar las políticas de gestión administrativa.

g) Dar lineamientos para el fortalecimiento de políticas de gestión procesal.



Planteamiento para lograr mayor desarrollo agropecuario:



*. Formulación de un proyecto, que permita contar con recursos de la cooperación internacional, para fortalecer el accionar de las autonomías y del aparato productivo agropecuario (departamentales, regionales, municipales e indígena originaria campesina).

*. Sistemas de vigilancia y control social en los sectores de salud, educación, producción agropecuaria, vivienda, servicios básicos y medio ambiente.



Ruth Yolanda Nina Juchani

Candidata Presidencial (PAN-Bol)



Ciudad natal:

La Paz.



Nacimiento:

14 de diciembre de 1972.



Radicatoria: Quillacollo / Cochabamba.



Formación: Abogada.



Trayectoria:

*. Dirigente sindical del transporte.

*. Dirigente de comerciantes.

*. Representante de la Federación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Fenassclapol) en Cochabamba.



Trayectoria Política:

*. El 2014, fue candidata al cargo de segunda senadora por Cochabamba, representando al Partido Demócrata Cristiano (PDC), pero no tuvo éxito.

*. El 2015, fue por un breve periodo de 3 meses, subalcaldesa del Municipio Quillacollo.

*. En noviembre de 2018, Nina se presentó como candidata a la Presidencia de Bolivia por el partido de PAN-BOL.

*. Fue víctima de un accidente de tránsito el 8 de agosto 2019, por el cual estuvo internada en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la zona Gran Poder de El Alto por el lapso de 20 días.