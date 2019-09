Al MAS no le alcanzan los votos para lograr dos tercios en el Senado





29/09/2019 - 07:35:58

Página Siete.- A menos de un mes de las elecciones generales, la proyección sobre la conformación del Senado muestra al Movimiento Al Socialismo (MAS) con una mayoría del 55% que se traduce en 20 escaños en el Senado. Por su parte, Comunidad Ciudadana se perfila con 14 senadores (39%) y Bolivia Dice No (BDN) con dos (5%), según la encuesta realizada por Mercados y Muestras para Página Siete.



Con esta composición 16 escaños se proyectan para estar ocupados por la oposición, quitándole al partido de Gobierno los dos tercios de votos que tuvo en las últimas gestiones. Para llegar a los dos tercios necesitaría cuatro curules más.



Sobre la composición de la Cámara Alta, se concibe un empate entre el MAS y CC en cuatro departamentos, en cada uno tendrán dos senadores: Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija.



“Con estos datos hay un cambio importante en la composición del Senado (…), solamente le permitiría tener la mayoría absoluta al MAS, pero no de dos tercios. Esto forzaría al partido a realizar acuerdos, cosa que no ha estado sucediendo en particular en las últimas dos gestiones de Gobierno. Aquí habría mucha más posibilidad de incidencia de los opositores y mayor espacio de negociación de las políticas gubernamentales”, explica la socióloga y analista María Teresa Zegada.



En La Paz, Oruro y Pando el MAS mantiene sus nichos de votación con tres curules obteniendo la mayoría en estos departamentos. Mientras que CC supera al partido de Gobierno con dos escaños contra uno en Santa Cruz.



Bolivia Dice No (BDN) logra un senador en Santa Cruz y otro en Pando, según la encuesta realizada en las nueve ciudades capitales, El Alto y 92 ciudades intermedias y rurales.