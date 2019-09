Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales: todos bajan, Chi repunta de 0 a 3%







29/09/2019



La Paz.- La segunda encuesta nacional de intención de voto elaborada para Los Tiempos, Página Siete y Asuntos Centrales muestra que Evo Morales, Carlos Mesa y Oscar Ortiz bajan en porcentaje (aunque mantienen su posición), mientras que Chi Hyun Chun sube de 0 a 3%, un repunte notable.



Las encuestras publicadas este domingo muestran que Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene una ventaja de siete puntos respecto a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), sin cambios respecto al pasado estudio publicado el 1 de septiembre pasado; pero, tanto Morales como Mesa pierden un punto.



Los Tiempos destaca la caída de Oscar Ortiz de Bolivia Dice No (BDN), aparentemente por la irrupción de Chi Hyun Chun, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).



Según Los Tiempos, que fue el único medio que publicó parte de los resultados en su web a primera hora, en la pasada encuesta, Ortiz tenía un 12 por ciento de intención de voto, mientras que en la actual baja a 9 por ciento. Chi, que no aparecía antes en los resultados, consigue un 3 por ciento.



Un 2 por ciento elige a Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (que hace dos días aseguraba que será segundo en los resultados) y 1 por ciento, a Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad, sin cambios. El resto de candidatos aparecen con 0 por ciento.



La encuesta muestra también que 64 por ciento de las personas consultadas en la anterior encuesta creía que el actual Mandatario se impondrá en los comicios. Ahora baja al 55 por ciento.



Los indecisos indicaron que no saben por quién votar o no responden sube de 12 a 15 por ciento. Un 11 por ciento señaló que votará por ninguno, blanco o nulo.



A tres semanas de los comicios las encuestas tienen poca variación y mantienen a Morales en primer lugar, Carlos Mesa en segundo y a Oscar Ortiz en tercer lugar.



La novedad es Chi Hyun Chun, quién con explosivas, virales declaraciones y amenazas de juicio por discriminación logró lo que Félix Patzi y Víctor Hugo Cárdenas no consiguieron en toda la campaña hasta el momento.