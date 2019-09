Morales instruye acelerar norma para circulación de vehículos eléctricos fabricados en Bolivia







28/09/2019 - 20:19:15

Colcapirhua, (ABI).- El presidente Evo Morales informó el sábado que instruyó al equipo jurídico de la Casa Grande del Pueblo que acelere la elaboración de una normativa para la circulación de los vehículos eléctricos fabricados por la empresa Quantum Motors, que tiene su sede en el municipio de Colcapirhua, distante a 8 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.



"Ya tiene tarea el equipo jurídico de la Casa Grande del Pueblo para acelerar (el trabajo) y he pedido también que (la empresa) incorpore a su asesor jurídico para cumplir con las normas para que el carro eléctrico circule en Bolivia y en Cochabamba", dijo luego de una visita a las instalaciones de la fabricante automotriz.



La declaración surgió tras la explicación que recibió Morales sobre el proceso de fabricación de los vehículos y su funcionamiento e incluso manejó uno de ellos para verificar sus cualidades.



El mandatario manifestó que el Gobierno nacional elaborará, cuando así se precise, la normativa que respalde a la industria nacional y sus operaciones productivas.



Dijo que tomó la decisión de acelerar la elaboración del instrumento legal necesario para los vehículos eléctricos porque conoció mediante los medios de comunicación que no pueden circular por las calles por la falta de una póliza de importación.



"Es una mentalidad colonial, todo tiene que ser importado, pero ahora que se fabrica en la parte de ensamblaje, excelente", indicó.



El jefe de Estado señaló que esa iniciativa empresarial "tendrá todo nuestro apoyo" porque la fabricación de vehículos eléctricos impresiona "no solamente al Gobierno sino a todo el mundo".



La empresa Quantum hizo el lanzamiento de sus vehículos el 12 de septiembre en la ciudad de Cochabamba y anunció que cuenta con 50 unidades listas para su venta.



La fábrica cuenta con dos modelos, el Quantum E2 y el E3, que tienen la capacidad para transportar a tres pasajeros, además cuentan con un volante al medio y la posibilidad de imprimir una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora.



El precio de los motorizados está entre los 5.450 dólares y 5.950 dólares.