José José murió a los 71 años







28/09/2019 - 20:11:00

Las noticias se propagó como fuego en la pólvora, se extendió a través de todos los medios de comunicación y las redes sociales en donde la muerte de José José sería la noticia que encabeza los periódicos nacionales e internacionales.



Sin embargo en un primer comunicado, no se habría manejado el motivo o causa de muerte del príncipe de la canción e intérprete de temas como El Triste, sin embargo la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que su muerte tuvo que estar relacionada con el cáncer de páncreas que mucho tiempo lo acechó.



Entre otras cosas esta periodista aseguró que José José se fue tranquilo ya que habría dejado casa a cada uno de sus hijos, esto como parte de una historia personal que la periodista vivió junto al cantante más querido de México.



José José, murió en el sur del estado de Florida, en donde se trataba, también se informó que José José murió totalmente solo, pues su esposa Sarita no pudo acompañarlo por un problema de salud que al parecer fue consecuencia de un derrame cerebral que ella sufrió, sería ese el motivo por el cual no habría podido estar con él intérprete de Gavilán o Paloma al momento de su partida.



Estas revelaciones fuertes, han dado la vuelta en las redes sociales en donde impacta conocer este tipo de detalles del recién fallecido José José, mejor conocido en el mundo del ambiente artístico como el príncipe de la canción, quien a su 71 años ha dejado el mundo el legado de sus canciones.



José José falleció este sábado 28 de septiembre en Miami Florida en estados unidos, a los 71 años de edad, y la noticia se convirtió en un lamento a nivel mundial sin duda extrañaremos a José José, pero su legado permanecerá entre nosotros, y sus canciones seguirán sonando en nuestros mejores y peores momentos.