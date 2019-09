¿Un futuro sin autos? Experimento en la Friedrichstrasse de Berlín







28/09/2019 - 10:38:07

Berlín, (DPA) - Cloacas malolientes y combates de barricadas, vida nocturna desenfrenada y restaurantes elegantes, destrucción y división por una frontera, resurrección como zona comercial y diversión. En sus más de 200 años de historia, la Friedrichstrasse de Berlín es una calle que ha vivido muchos altos y bajos y ahora podría volver a reinventarse un paso más allá.



El próximo fin de semana, del 5 y el 6 de octubre, el tramo entre la Französischer Strasse y la Mohrenstrasse, cerca de la plaza Gendarmenmarkt (Mercado de los Gendarmes), en el corazón de la capital alemana, estará cerrado al tránsito vehicular.



Durante dos días, la gente podrá experimentar cómo se siente una gran ciudad sin el ruido del tránsito, sin embotellamientos ni olor a escapes de vehículos. A cambio, tendrá desfiles de moda, música y vino espumante al aire libre.



Lo que puede interpretarse como algo casi banal, en la ciudad de Berlín, dominada por los autos, es una revolución. Es que el auto es para muchos berlineses su hijo predilecto, aún cuando con él sólo se pueda transitar a veces muy lentamente por la gran ciudad.



Ahora la prueba en la Friedrichstraße podría convertirse en el modelo para un cambio en el tránsito urbano, cada vez con menos autos, que el gobierno regional ha propagado durante tres años y que quiere implementar paso a paso.



"En este momento, la Friedrichstrasse es ante todo una cosa: incómoda, ruidosa, no muy atractiva", dice el alcalde del distrito de Berlín-Mitte e iniciador del proyecto, Stephan von Dassel, del partido Los Verdes. El alcalde subrayó que mucha gente en la ciudad quería "más justicia" en la distribución de los espacios, una mejor calidad ambiental y una movilidad sostenible.



Von Dassel planea para mediados de diciembre la segunda fase de la Friedrichstrasse libre de tránsito vehicular. Y el próximo año habrá una prueba de varias semanas, que será analizada científicamente para investigar las consecuencias en las calles y el tránsito vehicular en el entorno.



Los grupos de presión a favor de la zona peatonal sostienen que el proyecto es bueno y pueden imaginarlo extendiéndolo a otras calles. "Es de esperar que esto anime la Friedrichstrasse", dice Roland Stimpel, de la Asociación Alemana de Peatones. Más espacio para quedarse, más asientos al aire libre, acceso más fácil a tiendas y restaurantes, según Stimpel, esto también podría impulsar sus ventas.



La zona comercial, que fue reconstruida con nuevo esplendor después de la reunificación y superó temporalmente al Kudamm en el oeste de la ciudad con boutiques elegantes y los grandes almacenes de lujo Galeries Lafayette, está actualmente en crisis. Hoy en día, las tiendas están cerrando y se habla de una tasa de comercios vacíos de alrededor del 20 por ciento.



"Estamos muy interesados en incrementar el atractivo de la Friedrichstrasse", afirma Etienne Galvani, de las Galerías Lafayette. "Por eso estamos abiertos a muchas cosas que puedan llevar a cambios positivos y el desarrollo de la zona", agrega.



Galvani reconoce no obstante que existe expectativa acerca de cómo resultará el fin de semana libre de coches, en el que las tiendas podrán abrir sus persianas también el domingo.



La ciudad de Berlín no está sola en Alemania en el esfuerzo por dar mayor espacio a los peatones y las bicicletas. En Fráncfort se prohibió por un año el ingreso de vehículos a la zona de la orilla norte del Meno, cerca del centro.



A mediados de 2016, Múnich comenzó a hacer que la zona comercial de la calle Sendlinger Strasse quedara libre de coches a modo de prueba. Más vías de la ciudad vieja están por sumarse. En el distrito del ayuntamiento de Hamburgo, algunas calles han sido cerradas a los coches durante tres meses desde principios de agosto, aunque hay excepciones para los vehículos de transporte de carga, por ejemplo.