Fiscal Lima: Itaca y bola ocho eran palos blancos para los depósitos a PAT







28/09/2019 - 10:24:55

La Paz, (ABI).- El fiscal de materia Samuel Lima afirmó que las empresas Itaca SRL y Bola Ocho fueron "los palos blancos" para cubrir los depósitos que se efectuaron entre 2002 y 2003 a PAT, excanal del expresidente Carlos Mesa.



"En tema de investigación de este tipo de delitos, a lo que comúnmente se denomina palos blancos, son estos (Itaca y Bola Ocho) los que sirvieron para entrar a una segunda etapa de la legitimación (de ganancias ilícitas) ¿cuál es esa? La estratificación. Una vez en la empresa PAT el dinero, estando ahí, ya es legal, es la tercera etapa; entra en circulación al medio (PAT) el dinero (y) ya se ha blanqueado", indicó.



Como resultado de la investigación efectuada por el Ministerio Público se estableció que entre 2002 y 2003 se depositaron sumas elevadas de dinero en efectivo en las cuentas bancarias de PAT.



"La información proporcionada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) permite advertir que más de 6 millones de bolivianos precisamente fueron a parar a las cuentas de PAT de manera irregular, porque casi de manera paralela se crea otra empresa de producción denominada Itaca SRL, y lo llamativo de esta empresa es que son socios los mismos actores de PAT", afirmó Lima.



Los socios de ambas empresas eran Carlos Mesa, Ximena Valdivia, Mario Espinoza y Amalia Pando.



El fiscal insistió en que llama la atención los montos de los depósitos corroborados por exfuncionarios de la empresa, quienes confirmaron los depósitos a las cuentas de la televisora.



Comentó que a partir de las declaraciones de dos testigos que trabajaron en la red televisiva, entre 2002 y 2003, se conoció que "día por medio" se depositaban "500 mil bolivianos" en las cuentas de PAT.



El representante del Ministerio Público afirmó que el proceso de investigación se dio después de que el abogado de Ximena Valdivia, Carlos Alarcón, demandó al escritor uruguayo-boliviano Emilio Martínez y a la directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales.



Martínez reveló en julio un total de 11 páginas de documentos (53 boletas) que evidencian que entre mediados de 2002 y hasta poco antes de la crisis de octubre de 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos después de ordenar la masacre de El Alto, la cuenta bancaria de PAT recibió depósitos por 831.454 dólares.



En criterio del fiscal Lima, lo que ahora se debe determinar es cuál fue el origen de los dineros que eran depositados a PAT.



Por este caso, la ex gerente general de PAT y actual gerente de campaña de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) Ximena Valdivia fue imputada por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y está a la espera de su audiencia cautelar.



Mesa, candidato a la presidencia de CC, dijo el miércoles 25 de agosto que "de haber sido un hecho irregular" esos depósitos, "prescribió hace más de 16 años". El criterio le valió una serie de críticas. "En política, la corrupción no prescribe", le respondió el postulante a la presidencia de Bolivia Dice No (21F), el senador Óscar Ortiz.