Always Ready recibe a Sport Boys con la presión de sumar





28/09/2019 - 08:34:00

Página Siete.- Always Ready quiere ir asegurando su clasificación a la Copa Sudamericana 2020, por ello necesita con urgencia sumar esta tarde frente a Sport Boys (15:00), en el inicio de la segunda rueda, en partido que se cumplirá en el estadio de Villa Ingenio.



Los millonarios dejaron escapar a media semana el triunfo frente a Nacional Potosí (2-3), luego de ir ganando por dos goles de diferencia.



En la tabla acumulativa el conjunto paceño suma 48 unidades, pero Royal pari y Guabirá están cerca con 43 puntos.



El técnico Sebastían Núñez podría realizar cambios en el once inicial que perdió en Potosí, pues podrá contar con el golero Raúl Olivares y el lateral Eduardo Puña. Ambos no jugaron el miércoles debido a que acumularon su quinto cartón amarillo, pero ya están habilitados y listos para el momento que así disponga el entrenador.



Diego Zamora ocupó el espacio del golero el miércoles en la Villa Imperial. El guardameta dijo que “lastimosamente el miércoles no retornamos con los puntos, creo que nos enfrentamos a un gran rival. Pero ahora hay que enfrentar a otro equipo difícil que viene de levantada”.



Los warneños golearon a Real Potosí por 6-2. El entrenador Víctor Hugo Antelo también se guarda sus fichas para este partido. En las horas de entrenamiento no mostró a su planilla titular, pero tampoco tuvo mucho tiempo para realizar movimiento en el tablero, por lo que el once es una incógnita.



Nacional vs. Destroyers



La jornada de hoy se completará con el choque entre Nacional Potosí y Destroyers, desde las 19:00, en la Villa Imperial



El equipo que dirige el técnico Alberto Illanes se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 23 unidades y pretende acercarse más a los líderes de la competencia. Muy distinto es el panorama que tiene Destroyers que anda último en la zona del descenso y es uno de los candidatos a perder la categoría.