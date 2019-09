Panorama desolador de Bolivia rumbo a Tokio 2020







28/09/2019 - 08:30:39

Los Tiempos.- Después de que Bolivia llevó a más de ocho atletas clasificados por marca a los Juegos Olímpicos de Río 2016, por normativa ya no puede recibir más cartas de invitación y, por lo tanto, los siguientes atletas nacionales lograr su boleto con marcas mínimas.



Fabricio Pinto, jefe de misión de Bolivia para Tokio 2020, estuvo presente en una reunión en Panamá y el informe que dio a conocer al Comité Olímpico Bolivia fue bastante desolador.



En esa reunión a Pinto se le informó que Bolivia ya no tiene derecho a las wild cards.



Desde ya, para estos Juegos Olímpicos, algunos sistemas de clasificación se endurecieron. Un ejemplo es el caso del atletismo, para el que las marcas mínimas son muy fuertes y además los atletas deberán estar dentro de un ranking.



El atletismo fue la disciplina que más deportistas llevó a Río 2016, seis en total. Hoy en día las únicas que tienen posibilidades ciertas de clasificarse con marca mínima a Tokio son la marchista Ángela Castro y Karen Tórrez en natación, que está cerca de la marca “B”.



El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, aseguraba antes de conocer las noticias desde Panamá, que se buscaría algunas wild cards en algunas disciplinas y que Bolivia, en el mejor de los casos, llevaría entre seis a ocho atletas.



Arze explicó que Bolivia tiene una remota posibilidad de conseguir una wild card por la regla de universalidad, sólo en el caso de que no logre clasificar a ningún atleta por mérito propio. Estas cartas de invitación se dan generalmente en las disciplinas de natación y atletismo.



Pero en el momento en el que un atleta se clasifique por marca, Bolivia perderá esa chance. “Hay tiempo para que puedan consolidar sus marcas. Hasta ahora es bastante complicado. Las disciplinas en las que se buscan los pases son natación, atletismo, tiro deportivo, tenis, ciclismo”, dijo Arze.