Transmisión de Resultados Preliminares no garantiza elecciones transparentes





28/09/2019 - 08:22:47

El Diario.- Realizar un seguimiento al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que mostrará los resultados pocas horas después de que concluya la jornada electoral, no garantiza unas elecciones transparentes, es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que avalar la transparencia de los comicios, afirmó Jorg Schreiber, “jefe de delegación adjunto”, de la Unión Europea.



Ayer la delegación de veedores de la Unión Europea se reunió con los diputados de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría y Rafael Quispe, quienes transmitieron sus dudas y desconfianza que tienen al TSE por el proceso eleccionario que están realizando.



En ese marco, Schreiber, quien fue abordado por los periodistas a la salida de la reunión, afirmó que existe un gran interés de parte de la Unión Europea de acompañar este proceso eleccionario por lo que están coordinando distintos proyectos con los vocales del TSE como un seguimiento exhaustivo al sistema de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que mostrará los resultados pocas horas después de que concluya la jornada electoral.



Ante la consulta de EL DIARIO en sentido que si el seguimiento al sistema de la TREP, proyecto en el que trabajan con el Órgano Electoral, es suficiente para garantizar unas elecciones transparentes, Schreiber, dijo que el TREP es importante, pero no garantiza unas elecciones transparentes.



“Creo que el TREP es muy importante, pero todavía no es una garantía. Es el Tribunal (Supremo Electoral) que tiene que garantizar la limpieza y la transparencia de las elecciones”, afirmó.



DENUNCIA DE LA OPOSICIÓN



En ese contexto, los diputados Santamaría y Quispe, después del encuentro con la delegación internacional informaron que denunciaron todas las irregularidades que comete el TSE para favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS) desde el incumplimiento al mandato del Referéndum del 21 de febrero de 2016 cuando se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo modificar el artículo 168 de la Constitución boliviana y permitir una nueva relección de Evo Morales. La población dijo “No” y a pesar de ello, el TSE habilitó al actual Presidente del país a repostularse para una cuarta elección consecutiva.



“Hemos denunciado que Evo Morales quiere perpetuarse en el poder, que Evo Morales no respeta la justicia, que el Tribunal Electoral se parcializa con Evo Morales, no sabemos en qué momento hace campaña. Evo Morales en todo momento utiliza los bienes del Estado hasta cuando hace campaña y eso tiene que saber la Unión Europea”, afirmó Quispe.



El jefe de la delegación de la Unión Europea, Jorg Schreiber, adelantó que continuarán con las reuniones con otros representantes políticos tanto del oficialismo como la oposición, “ pero no puedo revelar o adelantar los resultados de esta misión", agregó.



En ese contexto, el diplomático dijo que lo importante para esa organización internacional es garantizar la transparencia de las elecciones generales del próximo 20 de octubre.