El TED reconoce como habilitadas a nueve agrupaciones observadas







28/09/2019 - 08:20:44

El Deber.- La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Sandra Kettels, informó ayer de que reconocen como habilitadas a nueve agrupaciones ciudadanas impedidas de participar en las elecciones subnacionales por la Resolución Administrativa 0065/2019, del 31 de enero, debido a que esta sentencia se encuentra actualmente en análisis por el Órgano Electoral Plurinacional.



“Solicitamos una aclaración a Sala Plena para que se nos explique la situación de estas organizaciones políticas de carácter departamental. El TSE informó de que lo están analizando, pero que no notifiquemos a los interesados (a los partidos). Por eso, para el TED estas organizaciones están vigentes”, explicó Kettels.



Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó ayer a EL DEBER que esta resolución fue firmada en enero, cuando todavía no estaba en vigencia la reglamentación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Por esto, dijo que las nueve agrupaciones departamentales observadas en Santa Cruz y las otras 36 a escala nacional deberán someterse a un proceso.



“Es posible, si hubiera alguna solicitud de revisión de esa resolución, que podamos analizarla, porque estamos en un proceso de adecuación de las organizaciones a este nuevo régimen”, indicó.



Reclamo de los partidos



El diputado y precandidato a gobernador por Santa Cruz por SOL, Luis Felipe Dorado, manifestó que tienen una certificación del TED que los habilita a participar de las subnacionales, y que incluso figuran en su página oficial.



“Esta resolución es de enero y si es que fuera cierta la norma, dice que deben notificarnos, eso quiere decir que están incumpliendo con su deber de avisarnos”, cuestionó Dorado.



Por su parte, Leonardo Roca, representante legal de Nuevo Poder Ciudadana (NPC), afirmó que presentaron sus estados financieros en febrero de 2019, y que no recibieron ninguna información, por lo que consideró a la resolución como algo “no oficial”.



Alistan alianzas



De igual manera, los representantes de SOL y de NPC explicaron que se alistan a oficializar el registro de alianzas departamentales, cuyo plazo fenece este lunes 30.



En el caso de NPC oficializarán su alianza con Unidad Nacional (UN); mientras que SOL anuncia acuerdos en Vallegrande, Okinawa, Santa Rosa; y todavía se encuentran en análisis con agrupaciones en otros municipios.