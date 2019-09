El transporte pesado anuncia cierre de la frontera con Chile







Página Siete.- Los choferes del transporte pesado del departamento de La Paz anunciaron ayer el cierre de fronteras con Chile, ante la falta de soluciones por tarifas entre la Empresa Portuaria Arica (EPA) y la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B). El mismo sector, de Cochabamba, pide la destitución del gerente de la estatal, David Sánchez, y advierte con asumir acciones legales.



“Se ha analizado la dificultad que estamos atravesando en el puerto de Arica y el perjuicio que está generando la TPA (Terminal Puerto Arica) y la EPA, por la tarifa que han aplicado desde agosto. Por eso se tomó la determinación de bloquear el paso fronterizo, que se acatará en los puntos de Tambo Quemado hacia Arica, y cerrar Pisiga hacia Iquique, que se acatará desde el lunes”, indicó el presidente de la Asociación del Transporte Pesado de El Alto, Gustavo Rivadeneira.



La decisión surgió luego de que la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, la Asociación de Transporte Pesado de El Alto y otras representaciones del transporte de carga internacional se reunieron en un congreso extraordinario y firmaron un pacto de unidad, explicó el dirigente del sector a este medio.



Rivadeneira agregó que el voto resolutivo se hizo conocer a las cámaras departamentales de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, que anticiparon que apoyarán las medidas, que ahora están en plena organización.



Asimismo, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba solicitaron al Gobierno viabilizar las operaciones bolivianas en Arica, mientras se resuelve la controversia desatada desde hace 12 días en la terminal chilena.



“Enviamos una nota oficial al gerente de la ASP-B, quien nos respondió que definitivamente había un proceso de negociación y controversias. Nosotros consideramos que si hay controversias, éstas no pueden afectar las operaciones, no pueden afectar al libre tránsito y al flujo de carga, que en este momento está generando serios problemas a importadores, transportistas y a los industriales”, sostuvo el presidente de la FEPC, Javier Bellott.



El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Rubén Alvarado, apuntó que su sector espera sin resultados que se resuelva el conflicto, que afecta a sus afiliados que ya no tienen con qué cubrir sus necesidades en Arica.



“El lunes presentaremos un proceso de responsabilidad contra la ASP-B por todas las contravenciones, daños y perjuicios que hay hasta la fecha. Estamos preocupados, también adjuntaremos un proceso y solicitud de destitución inmediata del gerente ejecutivo de la ASP-B, David Sánchez”, afirmó Alvarado.



Perjuicio y pérdidas



“No hay bolsillo que pueda aguantar, hay que pagar garaje, alimentación, pasajes. Realmente la situación es inaceptable, hay choferes enardecidos, pero poco podemos hacer porque estamos en país ajeno. Ahora estamos a la espera de la decisión de nuestros representantes para que asuman medidas”, declaró a Página Siete, desde Arica, Ever Medrano Crespo, un chofer que viajó a recoger mercadería, pero quedó parado desde el lunes.



Medrano señaló que al menos 1.000 camioneros y sus motorizados están en cercanías del puerto, a la espera de solución.



A la fecha, se calcula una pérdida de unos 100 millones de dólares por las operaciones paralizadas en puerto de Arica, según el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa.



Cadinpaz pide ayuda a Evo; Arica asegura entrega de medicinas



La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) solicitó ayer al presidente Evo Morales su participación directa para solucionar el conflicto por la paralización de actividades de comercio exterior en el Puerto de Arica.



Los industriales solicitaron que el conflicto del puerto de Arica debe ser atendido por el mandatario con su homólogo chileno, puesto que las negociaciones entre la ASP-B y la Empresa Portuaria Arica no registran resultados positivos.



Asimismo, a través de un comunicado, la Empresa Portuaria Arica (EPA) aclaró ayer que las operaciones en el puerto son normales y el despacho de medicamentos hacia Bolivia tienen prioridad sobre cualquier otra mercadería.



“Priorizar estos insumos médicos demuestra que el puerto de Arica tiene un compromiso con el comercio exterior boliviano, más si se trata de carga sensible, como lo son los medicamentos”, señaló la EPA y reiteró que las operaciones en puertos son normales.