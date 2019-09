Servicios copan Rueda de Negocios, que cierra con $us 202,8 millones





28/09/2019 - 07:59:15

El Deber.- El sector de los servicios fue el que más se destacó en la 29.ª versión de la Rueda de Negocios Internacional, que finalizó ayer, y generó $us 202,8 millones en intenciones de negocio, logradas en 11.500 citas programadas, superando así las cifras de 2018.



El año pasado, de acuerdo con los datos de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), en los tres días del encuentro internacional se concretaron 11.000 reuniones y las intenciones de negocio llegaron a los $us 200 millones.



En el último día de esta versión, fueron $us 12,8 millones las posibles transacciones con unas 2.400 citas concretadas.



Al respecto, Jessica Riva, jefa de Internacionalización de Empresas de Cainco, sostuvo que el sector de los servicios fue el que más se destacó, seguido por los alimentos y las bebidas.



Riva precisó que los servicios de logística, de asesoramiento, de instalación de software y de soluciones integrales están entre las mayores ofertas de las tres jornadas. “Se pudo observar un cambio en el perfil de los participantes y en la forma de hacer negocios. Pocos traen sus productos, hay un mayor uso de la tecnología en la presentación de los servicios o productos que se ofrecen a los interesados”, sostuvo la ejecutiva.



Un nuevo escenario



Desde la primera jornada se pudo evidenciar que el sector de los servicios marcaría la diferencia. Mauricio Carreño, director comercial de la empresa Pretecor, llegó con una maleta de soluciones para la infraestructura, de las cuales se destacan los postes luminosos.



Carreño explicó que este servicio está dirigido tanto para el sector público (gobernaciones y municipios) como para el privado (constructoras de urbanizaciones).



“Actualmente, las ciudades inteligentes son una tendencia y nuestros postes luminosos son una solución para lograr una mejor comunicación, más allá del objetivo arquitectónico. Tenemos y sabemos cómo instalar el software”, precisó el profesional.



Además, si se busca ayuda para sus exportaciones e importaciones, Universal Cargo SRL le ofrece asesoramiento que le permita maximizar sus gastos y el tiempo de envío o recepción.



Yanet Coimbra, supervisora comercial de Universal Cargo SRL, sostuvo que ellos tienen la solución para transporte debido a que son expertos en el servicio integral de logística.



“Brindamos un servicio profesional que está acorde con las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales”, dijo Coimbra.



Mientras que María Muñoz, de la empresa Famaci, ofrece sus servicios contables en el área tributaria. Para ella, la Rueda de Negocios es una excelente oportunidad para asesorar a las personas que por primera vez están abriendo una pequeña empresa o las que están ampliando su emprendimiento y buscan evitar problemas con el fisco.



Desde Foto Mov, fotografías en movimiento, ofrecen una idea innovadora si busca sorprender a sus invitados.



Marco Muñoz, el creador de ese sistema, detalló que el servicio puede ser contratado para fiestas infantiles, inauguración de empresas, bodas o eventos corporativos.



Espacio de oportunidad



Mientras duró el evento, algunos participantes observaron que las citas programadas no fueron cumplidas debido a la ausencia de uno de los participantes.



Al respecto, Riva indicó que esos casos fueron aislados y que la mayoría de las personas aprovecharon el evento para captar nuevos clientes.



“Este encuentro debe ser entendido como un espacio para las oportunidades, y así lo hicieron los que participaron. No ha disminuido la cantidad de público y se mejoró en el valor de las intenciones de negocio”, precisó la ejecutiva.