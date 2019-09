Paro médico: Se cumplen 40 días y no hay solución





28/09/2019 - 07:45:53

Correo del Sur.- El paro médico completa hoy, sábado, 40 días y no se avizora una salida al conflicto abierto por las demandas del sector salud. El Ministerio de Salud volvió a denunciar ayer que los galenos buscan dilatar la solución, sin embargo, volvió a convocarlos a retomar negociaciones.



La ministra de Salud, Gabriela Montaño, pidió a los médicos deponer sus "actitudes de confrontación" y retomar el escenario de diálogo.



"Quien rompió el escenario de dialogo fue el Colegio Médico y veo una voluntad en ellos dilatoria que afecta a la población", señaló al anunciar que el Ministerio "no dejará de convocar al diálogo" y criticó que los galenos hayan empezado a instalar piquetes de huelga de hambre en distintos puntos del país.



El Colegio Médico de Bolivia encara un paro desde el 19 de agosto en demanda de la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud y la inclusión del sector en la implementación de la Ley del Cáncer.



En los últimos días, los médicos descalificaron como interlocutora del Gobieno a la ministra Montaño, a quien acusan de "mentir" y no respetar los avances logrados en las mesas de diálogo anteriores.