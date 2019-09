Félix Patzi: Quedaré por detrás de Morales, acuérdense de mí







28/09/2019 - 07:44:33

La Razón.- "El resultado de la elección quedará: primero (Evo) Morales y después Patzi, se acordarán de mí", sostuvo la noche de este viernes el candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y gobernador de La Paz, Félix Patzi.



La posición está respaldada en encuesta que, dijo, no están siendo autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Hay muchas encuestas que no están autorizadas por el Tribunal y son con resultados totalmente distintos a las que están mostrando las autorizadas, no sé por qué. En dos encuestas como Movimiento Tercer Sistema estoy en segundo lugar”, insistió durante una entrevista en el programa No Mentirás de PAT.



Según Patzi, desde el TSE no se quiere autorizar la difusión de esas encuestas y evitó comentar el nombre de las empresas que las llevaron adelante para evitar su sanción.



"Yo creo que la línea aquí es cómo hacer aparecer a los candidatos como Morales y Mesa (…) el resultado de la elección quedará primero Morales y después Patzi, se acordarán de mí", reiteró.



Una encuesta de intención de voto divulgada el 18 de septiembre por una red de cinco medios, elaborada por la firma Viaciencia, le da al presidente y candidato del oficialista MAS, Evo Morales, una preferencia electoral del 43,2%, lo que representa una ventaja de 21,9 puntos sobre su inmediato seguidor, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que sumó 21,3%.