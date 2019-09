Baltasar Garzón ve como un reto en la justicia penal eliminar el machismo







28/09/2019 - 07:43:19

Tarija, (ABI).- El jurista español, Baltazar Garzón, afirmó el viernes en Tarija que uno de los retos del derecho penal es eliminar el machismo, en ocasión de brindar el seminario internacional "Retos para la Revolución de la Justicia Penal en América Latina".



"En el ámbito de la justicia penal, que es lo que como más sentimos las consecuencias cuando se aplican las leyes erróneas, hay muchos retos, uno es abandonar de una vez por todas el machismo que nos inunda todavía en las sociedades y lo digo respecto a mi propio país España, porque aquí yo sé que se están haciendo esfuerzos para cambiar la normativa penal en Bolivia", indicó.



Acotó que pareciera que cuando se regula en cuanto a los derechos de la mujer, se lo hace como si se le estuviera haciendo una concesión "es decir el sentido patriarcal que todavía existe es grave".



"Hay que abrir el prisma porque el derecho no es algo muerto, no es un conjunto de normas, es algo vivo y como algo vivo tiene que ir acomodándose bajo los principios de legalidad, bajo los principios de irretroactividad. El derecho es el instrumento para impartir justicia, no solo es misión de los jueces, los jueces son operadores del derecho, pero no son los dueños de la justicia ni los dueños del derecho", agregó.



Enfatizó que lo peor que se puede hacer en el ámbito de la justicia, es generar desconfianza, "la justicia es el último baluarte que debe garantizar los derechos, si esa barrera se quiebra estamos abocados a una hecatombe, quebrantar el estado de derecho es lo más grave".



Por su parte el ministro de Justicia, Héctor Arce, precisó que el derecho es un producto social, "nunca debemos olvidar que lo social determina lo jurídico, no debe ser al revés".



Garzón se reunió con el presidente Evo Morales con quien habló sobre diversos temas.