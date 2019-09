Murillo: Mesa cerró las puertas a la unidad de la oposición y terminó al lado de políticos antiguos







27/09/2019 - 20:16:24

La Paz, (ABI).- El senador de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, dijo el viernes que Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), fue quien cerró las puertas a la unidad de la oposición y que ahora terminó al lado de políticos antiguos en un intento por ganar musculatura política para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales.



"¿Cómo puede uno apoyar una figura así? A una persona que detesta la política, pero termina uniéndose a todos los políticos porque de 39 por ciento cayó a 22 por ciento, esos 15 puntos no lo recupera ni siendo Mandrake. Mesa es un gran historiador, pero un mal político, no sabe hacer política", manifestó.



En entrevista en radio Éxito, Murillo afirmó que por culpa de Mesa la oposición tiene un camino totalmente difícil rumbo a los comicios del 20 de octubre.



"Mesa nos cerró la puerta en la cara a todos, nos dijo que los políticos no servíamos, que no quería nada con la política y que hacía un movimiento ciudadano y que ellos lo iban a apoyar y no necesitaba de partidos políticos", señaló en una retrospectiva de la carrera electoral.



"El alcalde Luís Revilla no permitía que haya ningún político alrededor de Mesa (...), pero cuando uno se mete con principiantes le va como le está yendo a Mesa. Diego Ayo (exvocero de CC) que de política cero, luego hace alianza con el dirigente del Chaco, Willman Cardozo, luego con el gobernador Adrián Oliva, luego con Leopoldo Fernández y ahora tiene el apoyo de Samuel. Terminó Mesa con todos los políticos antiguos", dijo Murillo.



El senador opositor también recordó que Mesa fue aliado y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), a quien sucedió tras la masacre de Octubre Negro; en junio de 2005 dejó el cargo agobiado por las demandas y protestas de la población.



"En el proceso (electoral) empezaron a salir los muertos del closet del señor Mesa, cuando uno entra a política a uno le revisan debajo de las sabanas y aparece lo que uno tiene y lo que no", sentenció.