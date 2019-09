Jubilados piden al Banco Unión que les pague los 4 mil dólares de que habló el Vicepresidente







27/09/2019 - 14:37:33

Erbol.- Los Federación de Jubilados de Oruro solicitó formalmente al Banco Unión que les pague los 4 mil dólares, que el vicepresidente Álvaro García Linera aseveró que tiene cada boliviano en el bolsillo.



“Tratándose de una versión fidedigna del señor Vicepresidente, por el presente muy cordialmente solicitamos realice el pago mencionado a cada uno de nuestros jubilados”, dice la nota dirigida al Banco Unión.



El dirigente Ruperto Miranda informó que los jubilados tuvieron un ampliado el martes en Oruro, donde analizaron las declaraciones del Vicepresidente, por lo cual decidieron acudir a la entidad financiera del Estado. “Es una declaración de una autoridad gubernamental, no es un chiste”, sostuvo.



García Linera, en un debate en Red UNO, manifestó que por el crecimiento económico cada boliviano tiene en promedio 4 mil dólares en el bolsillo.



Los jubilados de Oruro, en su carta, celebraron la declaración del Vicepresidente y avisaron al Banco Unión que se apersonarán desde el 1 de octubre con sus documentos a recibir el pago.



“Los adultos mayores y todos los bolivianos (as) estaremos beneficiados en buena hora por esta declaración del Gobernó. Lo contrario significaría que seremos objeto de burla por el señor García Linero y esto los jubilados y rentistas del departamento no lo toleraremos”, advierte la carta.



El dirigente Miranda recalcó que, de no haber el pago, sería una burla por lo cual los jubilados emprenderían medidas de presión.