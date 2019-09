Patzi sobre el mar: Para qué seguir reclamando, es mejor relación diplomática con Chile







27/09/2019 - 14:36:13

Erbol.- El candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS) a la Presidencia, Félix Patzi, manifestó que su posición respecto a la reivindicación marítima es dejar de lado el resentimiento, con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas con Chile y sacarles provecho para el país.



“Ya está validado el Tratado de 1904 y esta última decisión de La Haya es como decir: ‘aquí está dando’. Para qué sigue vamos a estar reclamando, es mejor ya entrar a una relación diplomática con Chile”, dijo Patzi en el programa El Ánfora de la Red ERBOL.



Patzi pidió disculpas por expresar su opinión porque considera que no caerá bien a muchos que actúan solamente por sentimiento.



Señaló que nuestros antepasados ya hicieron el Tratado de 1904 y que “estas generaciones no podemos seguir viviendo con resentimiento”.



El Gobernador explicó que estableciendo relaciones diplomáticas con Chile se puede pedir el fiel cumplimiento del Tratado de 1904, del cual aseveró que tiene beneficios para Bolivia.



“Incluso en términos comerciales económicos ya hay que entrar a otro tipo de relación con Chile y yo creo que podemos ganar ventajas. Hoy día Chile se beneficia de Bolivia, pero nosotros nada, a raíz de ese resentimiento que todavía arrastramos generación tras generación”, acotó.



Patzi sostuvo que una salida al mar con soberanía dependería de la voluntad de Chile, pero eso sería “imposible”. “Entonces, para qué seguir con ese resentimiento de no tener ninguna relación con Chile”, recalcó.



Otras propuestas



Entre las propuestas de Patzi, está impulsar empresas comunales. Explicó que con ellas las ganancias serán del trabajador y no resultarán enajenadas por el Estado ni por el sector privado.



Plantea financiar estos emprendimientos con dinero de la extracción de recursos naturales, además de reformar las normas financieras para facilitar los créditos.



En cuanto a las empresas estatales, sostuvo que sólo deben dedicarse a sectores estratégicos como la extracción de recursos naturales.



Rechazó que las empresas estatales entren a rubros como manufactura, alimentación, ni papel. Incluso dijo que algunos sectores de la cadena de los recursos naturales no deberían necesariamente depender de entidades públicas.



El candidato del MTS también se expresó a favor de ampliar la frontera agrícolas, pero de manera sostenible y con reforestación. Rechazó que se siga usando el chaqueo tradicional y planteó usar nuevas tecnologías de desmonte.



Advirtió que de aplicar la “línea conservacionista de no tocar nada, el país se moriría”.



En salud, aseveró que un seguro universal centralizado es “humanamente y administrativamente inmanejable”. Plantea que es mejor pensar una salud con seguros por sector. Por ejemplo, que campesinos, transportistas, lustrabotas o trabajadoras del hogar, tengan su seguro por separado.



Dijo que la justicia nunca funcionará porque ya tiene mercantilismo, retardación e “intercambio de favores”.



Plantea que la justicia sea administrada por organizaciones de vecinos en la ciudad y campesinos en el área rural, para que sancionen delitos y hasta elaboren sus propios procedimientos.



Asimismo, Patzi propuso abrogar la Ley General de la Coca, porque considera que está dividiendo sobre todo a los Yungas. Señaló que se debe hacer una nueva norma en base a estudios de consumo de coca.



Dijo también que se debe anular la sentencia constitucional que habilita la reelección indefinida y que, además, las autoridades judiciales y otras se deben elegir mediante universidades, sin el concurso de políticos.