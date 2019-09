Gobernación de Santa Cruz reporta 44 incendios forestales en 13 municipios







27/09/2019 - 13:17:44

Los Tiempos.- La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, informó hoy que los incendios forestales continúan en los municipios de Santa Cruz. Informó que son 44 activos en 13 municipios.



La versión de la funcionaria va en contra de la declaración del Comandante de las Fuerzas Armadas, quien en la víspera aseveró que los incendios están totalmente controlados.



"Todavía están vigentes 44 incendios forestales en 13 municipios cruceños; todavía no se ha controlado en San Ignacio de Velasco, todavía estamos con incendios de magnitud en la zona del parque, aproximadamente 14 kilómetros, donde se sigue trabajando", apuntó la funcionaria.



Asín dijo que en San Antonio de Lomerío hay tres incendios de magnitud que van de Norte a Sur del municipio, al igual que en Concepción, en la zona Santa Mónica.



El jueves, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman Romero, aseguró que las operaciones contra los incendios fueron un "éxito" y que la situación "está totalmente bajo control".



Sin embargo, reconoció que aún persisten más de 300 focos de calor en la Chiquitanía. Asín indicó que hay lugares donde ha llovido como en San Ignacio, Concepción y San José.



Agregó que por protocolo los fuegos aplacados deben ser sometidos a verificación en 24 horas para tener certeza que así fue, porque muchos con el viento se reavivan.



"Hay que hacer una comprobación in situ en el campo, para brindar una información seria y fidedigna en la población", apuntó.



Lamentó que en más de dos meses de estar combatiendo el incendio éste haya seguido consumiendo áreas forestales y pastizales en más de 3,5 millones de hectáreas, sin que el gobierno haya querido declarar desastre nacional.



Remarcó que la ayuda es insuficiente por lo que los incendios no pueden ser liquidados hasta el momento. Reiteró el pedido de declaratoria de desastre nacional.