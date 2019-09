Chocó su auto, falleció su pasajero y cambió de lugar para evitar la responsabilidad: Fue descubierto







27/09/2019 - 12:25:28

ABC.es.- Dos amigos de 20 y 21 años se dirigían a una fiesta cuando su coche se salió en una curva y chocó contra la fachada de una casa en el departamento francés de Alto Garona. El impacto se produjo en el lado del pasajero, causándole la muerte en el acto.



Cuando llegaron los servicios de emergencia, el joven superviviente se presentó como el pasajero del automóvil. No obstante, las autoridades sospecharon de su versión, por lo que le sometieron a un examen toxicológico antes de trasladarlo al hospital.



Dos semanas después, como informa «Le Parisien», se han conocido los resultados. El «pasajero», en el momento del accidente, tenía más de 2 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto ha confirmado la sospecha de la policía: después del accidente, el conductor colocó a su amigo, ya fallecido, al volante para no cargar con la responsabilidad del accidente.



Como señala el medio francés, la autopsia también ayudó a desmontar la versión del joven. Los forenses descubrieron que las lesiones mortales del supuesto conductor no coincidían con los rastros encontrados en el vehículo.



Tras dos semanas hospitalizado, la policía interrogó al joven, que confesó ser el conductor en el momento del accidente. El pasado lunes fue detenido y acusado de homicidio con circunstancias agravantes. El martes fue presentado ante un fiscal, que ha abierto una investigación penal.