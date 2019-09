Examante de un cura será juzgado por extorsionarlo con enviar al Papa un vídeo en el que practicaban sexo







27/09/2019 - 12:21:57

ABC.es.- La Audiencia de Valencia juzgará el próximo lunes a un hombre acusado de extorsionar a un párroco de la provincia para no difundir un video en el que se veía a ambos manteniendo relaciones sexuales. Tal y como ha adelantado el diario Levante-EMV, la víctima es un sacerdote católico y su examante, un refugiado musulmán que vivió en la casa parroquial durante una temporada.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la vista está fijada para el lunes a las 10.00 horas en la Sección Primera, si bien fuentes judiciales han apuntado a Europa Press la posibilidad de que se llegue a una conformidad entre las partes.



Al acusado se le juzgará por un delito de extorsión en grado de tentativa y otro contra la intimidad. La Fiscalía le acusa de reclamar en junio de 2017 el pago de 100.000 euros a un párroco de la provincia para no difundir un vídeo en el que se veía a ambos mantener relaciones sexuales.



En caso de no darle el dinero, según el escrito de acusación del ministerio público, enviaría la grabación a los familiares de la víctima, así como «al Papa». El religioso aceptó entregarle 50.000 euros en un primer momento y 25.000 más en el plazo de tres meses. Ambos se encontraron en un bar de Valencia para realizar esta transacción, momento en que el acusado fue detenido.



Tanto el acusado como el perjudicado se sometieron posteriormente a un programa de mediación penal intrajudicial y alcanzaron un acuerdo. La Fiscalía solicita inicialmente para el procesado un año y medio de cárcel, tras aplicarle las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño y no se opone a la suspensión de la ejecución de la condena.