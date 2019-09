Fase de pruebas: Facebook empieza a ocultar los me gusta





27/09/2019 - 11:56:20

RT.- La red social Facebook ha comenzado a probar una función que oculta el contador de iconos de "me gusta" en los perfiles de otros usuarios. Esta prueba experimental se hará inicialmente en Australia, comunica CNET mencionando a un portavoz de Facebook.



A partir de este 27 de septiembre algunos usuarios australianos no verán cuántos "me gusta" han recibido las publicaciones de otras personas, y tampoco serán visibles otras reacciones, como los corazones o los "emojis" tristes, asombrados, enfadados o risueños. Lo que sí seguirán viendo, sin embargo, es las reacciones que han generado sus propias publicaciones. Anteriormente, Facebook ya había probado esta característica en la red Instagram.



Facebook cree que no mostrar públicamente las reacciones ayudará a reducir la presión social sobre los usuarios. Además, se supone que de esta manera los usuarios se centrarán directamente en el contenido de las publicaciones y no en los "me gusta" que ha recibido.



"Estamos realizando una prueba limitada en la que la contabilización de "me gusta", reacciones y visualizaciones de videos se hace privada en Facebook", señala el portavoz de la red social. También agregó que tendrán en cuenta las opiniones sobre la medida para comprender si este cambio mejora las experiencias de los usuarios.