El Tigre recordó a sus Mártires de Viloco







27/09/2019 - 06:20:19

El Diario.- “El Tigre resurgió de sus cenizas”, “nunca desistió”, “ser del Strongest no es quedarse ahí, es batallar, es seguir adelante”, fueron las palabras de la presidenta del club The Strongest, Inés Quispe, quien rindió homenaje con su directorio a los caídos en el accidente de Viloco, el 26 de septiembre de 1969.



Desde el cementerio con una ofrenda floral, hasta un “¡Que viva The Strongest!”, el club aurinegro recordó con mucha nostalgia a sus “mártires de Vicolo”, “el equipo que tocó el cielo” ante el fatídico accidente aéreo.



Pasaron 50 años, un The Strongest cuya característica tiene el ser “invencible ante las adversidades”, un club que supo levantarse ante cualquier circunstancia, “un grande del fútbol mundial, porque muy pocos clubes tienen el privilegio de sobrepasar los 100 años de vida”, fueron las descripciones de Verónica Palenque, una de las dirigentes aurinegras.



Un centenar de personas acudió al mausoleo del club aurinegro, donde descansan los restos de los futbolistas de aquel fatal hecho. Ayer, por la mañana, un grupo de hinchas retocó los nichos en el Cementerio General, todos amarillo y negro.



Acompañados de la canción “Condorcito”, todos los asistentes ingresaron al campo santo, a la cabeza de Quispe y su plantel dirigencial.



En la parte superior una placa fue descubierta, los encargados de descubrirla fueron los dirigentes del club, el mensaje: “A medio siglo de este luctuoso hecho, la memoria de los hinchas stronguista no cesa en recordar este hito de su historia y a quienes hoy son sus mártires”.



Las canciones icónicas del club aurinegro de antaño fueron tocadas por uno de sus hinchas, quien con voz en alto y acompañado de su guitarra hizo recordar con nostalgia a los asistentes. Además, las canciones “Mi Viejo”, de Piero y “Mi viejo amigo”, de Bonanza, sacaron más de una lágrima a los asistentes, tomando en cuenta que también aparecieron los familiares de los caídos.



Oraciones, cánticos y reflexiones de la vida, fueron citadas en la misa que fue celebrada en la Catedral Metropolitana, ubicada en la Plaza Murillo. Luego, todos se trasladaron a la sede de la Calle Colón para el acto central.



Los ex futbolistas, Rolando Vargas y Marco Antonio Velasco recordaron sus añoranzas con el plantel oro y negro, muy emocionados se dieron un abrazo. Lo propio pasó con Amanda Angelaccio, hija del arquero Armando Angelaccio, quien falleció en el mismo día del nacimiento de su hija.



“Por The Stronget daré mi vida, me siento muy agradecido por este reconocimiento, Dios sabe porqué mi destino fue así, pero nunca olvidaré a mis compañeros”, dijo Vargas, quien se emocionó en más de una ocasión.



Con lágrimas, pero con agradecimientos, Velasco se puso la camiseta de su “Tigre querido”, “gracias por todo The Strongest”, dijo brevemente mientras evitaba llorar.



Los miembros de la biblioteca stronguista, en este mismo acto, presentaron el libro “Viloco, a 50 años de la tragedia aérea de The Strongest”, del que participaron más de medio centenar de autores a la cabeza editorial de Oswaldo Calatayud y Pamela Peralta.



Luego, fueron también reconocidas la hija de Rafael Mendoza (Ana), y de Raúl “Chupa” Riveros (Patricia), quienes agradecieron por este acto y además por el CDP aurinegro, que les permite ser parte del complejo de Achumani.



En este sentido, Patricia Riveros, aprovechó para invitar hoy a la misa en la iglesia Corazón de María de la avenida Busch en memoria al cumpleaños de su padre y recordando el “Día del Hincha Stronguista”. Así se cerró este homenaje, con la promesa de que “no será la última” para recordar de este hecho.