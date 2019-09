Padrón en Chiquitanía crece hasta 42% y ven efecto de asentamientos







27/09/2019 - 06:12:07

Los Tiempos.- Catorce municipios de la Chiquitanía de Santa Cruz incrementaron entre el 12 y 42 por ciento su padrón de votantes para las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en comparación del registro de los comicios generales de 2014, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).Estos datos generan sospechas y dudas, aseveraron el Comité Cívico del bloque Chiquitano y el experto en temas electorales Carlos Borth.



El padrón de votantes habilitados en los 14 municipios, que actualmente son afectados por los incendios, creció en el caso de Pailón en 42%, 39,8% en San Rafael, 30,8% en San Javier y 35% en San Ignacio, según datos oficiales (ver recuadro).



El padrón, a nivel nacional, entre los comicios de 2014 y 2019 creció en 17%, de 6.243.138 a 7.315.364 votantes, en tanto que el padrón de Santa Cruz creció en 21,5%, de 1.533.638 habilitados en 2014 a 1.863.543 registrados para los comicios del próximo 20 de octubre.



El crecimiento de varios municipios de la Chiquitanía es superior al promedio nacional y departamental, lo que genera sospechas para el dirigente del Comité Cívico de San Ignacio y vicepresidente del Bloque Cívico Chiquitano, Avelino Román, quien atribuye este aumento a los asentamientos que el Gobierno ha impulsado en la región los últimos años.



“Eso clarito, se sabe bien la intención del Gobierno, en el tema político el Gobierno no tiene el respaldo en la Chiquitanía para tener autoridades en este lugar y ganar las elecciones, aquí no tiene votos, por eso ha ido trabajando y entrando tomando el tema de las tierras y asentamientos”, dijo Román a Los Tiempos.



Según datos del Instituto Nacional de Regorma Agraria (INRA), entre 2013 y 2018 se entregó más de 900 autorizaciones de asentamientos humanos en la Chiquitanía. En el mismo periodo se emitió a nivel nacional 1.400 autorizaciones para asentamientos, por lo que se infiere que el 64% de los permisos para nuevas comunidades se entregó en la región chiquitana.



Para el presidente cívico de Roboré, Martín Carrillo, el objetivo del Gobierno es ganar donde nunca ha ganado: en los municipios chiquitanos y la diputación de la Circunscripción 54, que aglutina a estas alcaldías.



“Es una política gubernamental el de dotar tierras a cambio de votos. Nunca ha podido ganar el Gobierno en la Chiquitanía, en la Circunscripción 54, por eso hizo ese trabajo de asentamientos y dotaciones”, indicó.



El experto electoral, Carlos Borth, aseveró que es llamativo el crecimiento del padrón en la Chiquitanía y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá dilucidar estas dudas.



“En el caso de la Chiquitanía que son cuatro provincias, el crecimiento en un par de municipios es más de 40%, el TSE no ha dicho absolutamente nada al respecto”, dijo.



Aseveró que hubieron denuncias en la Chiquitanía sobre registros irregulares, y que personas se inscribían al padrón siendo de otras partes del país. Los asentamientos es una de las hipóstasis explicativas, que coincide con las denuncias. Si (una persona) se ha avecindado a Roboré u otro municipio, hay que preguntarse si su registro anterior ha sido anulado, porque cuando se cambia de domicilio se anula el antiguo y tiene vigencia el nuevo registro, todas esas dudas tiene que aclarar el TSE”, dijo.



Continuó: “No es recomendable que las elecciones del 20 de octubre se realicen con este padrón, todavía el TSE tiene tiempo para revisar esto y explicarle al país qué ha sucedido”.