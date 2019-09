Partidos y plataformas conforman mecanismos para controlar el voto







27/09/2019 - 06:10:42

El Diario.- Las organizaciones políticas de oposición y las plataformas ciudadanas están implementando varios mecanismos para controlar el voto en las urnas del 20 de octubre, con el fin de evitar un posible fraude orquestado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Implementarán aplicaciones móviles y la conformación de grupos para controlar el conteo rápido y la trasmisión de las actas electorales.



La candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No (BDN) Shirley Franco, afirmó que están conformando equipos de control de voto en los nueve departamentos del país, en las ciudades capitales y en el área rural. El día del sufragio desplazará a todos los militantes de esa tienda partidaria.



Ese mismo mecanismo será empleado por Comunidad Ciudadana (CC) la candidata a primera senadora por Cochabamba, Andrea Barrientos, dijo que existe una estructura nacional que se encargará de la vigilancia de los recintos electorales. Aunque en esa región, los candidatos uninominales capacitarán a la población que esté interesada de ser parte del control.



“Tenemos un equipo de abogados que están capacitados en cómo se debe ver la papeleta, quiénes deben firmarla, desde qué hora deben estar abiertas las ánforas, que faltas son susceptibles a observación”, puntualizó Barrientos.



Sin embargo, el candidato a diputado uninominal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Iru Maki Cárdenas, dijo que ese mecanismo no es suficiente y que se debe emplear la tecnología para tener un control más riguroso. Están avaluando recibir el asesoramiento por parte de una empresa de Brasil experta en temas de informática, con el fin de evitar el fraude electoral.



APLICACIONES



Otra de las estrategias que están implementando las organizaciones políticas son las aplicaciones móviles, por ejemplo, el candidato a diputado por el movimiento nacionalista revolucionario (MNR), Gonzalo Angles, informó que lanzarán una aplicación de control electoral, que permitirá a la población verificar los datos de los recintos electorales.



El candidato explicó que el votante a través de la aplicación podrá ingresar sus datos personales, el número de mesa y el recinto, los cuales serán transmitidos a una base de datos para verificar los resultados de las actas con los que tenga el Órgano Electoral.



La alianza opositora de Bolivia Dice No también utilizará una medida tecnológica con las mismas características, en este caso, los delegados enviarán una fotografía de las actas electorales a los jefes de recinto y esta será remitida a un sistema de cómputo que procesará la información.



El partido oficialista también está trabajando en una aplicación que será usada en las ciudades capitales, la información fue confirmada por la candidata a diputada, Cecilia Urquieta, quien además indicó que es una forma de garantizar la transparencia del proceso electoral.



OBSERVACIONES



La delegación de expertas en temas electorales que contrató la Unión Europea solicitó información detallada sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que deberá emitir los resultados de conteo rápido, con el fin de evaluar que se realice un trabajo transparente.



PLATAFORMAS



El activista de la plataforma ciudadana 21F, Guillermo Paz y candidato por Bolivia Dice No (BDN), anunció que el sábado se realizará el quinto congreso nacional de las plataformas ciudadanas en La Paz para definir acciones en rechazo a la candidatura del binomio del MAS, Evo Morales-Álvaro García, además, propondrán instalar vigilias ciudadanas en los centros de sufragio.



Las plataformas de Santa Cruz plantearán que para el día de los comicios se organice una marcha nacional, a partir de las 18.00, hacia el Tribunal Supremo Electoral para exigir transparencia a los vocales en la entrega de los resultados de la votación.