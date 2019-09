Digitalización de servicios da más empleo en la banca







27/09/2019 - 05:56:01

Página Siete.- La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) confirmó ayer que la digitalización de los servicios financieros permitió generar más fuentes de empleo en ese sector.



“Se tiene la percepción de que la implementación de servicios digitales puede propiciar la sustitución de las personas por máquinas; por el contrario, se observa que el empleo en la banca no ha disminuido, sino que continuó aumentando, alcanzando a 30.002 personas a junio (…). En los últimos 10 años, el número de empleados ha crecido más de dos veces, constituyéndose el sistema bancario en uno de los principales empleadores del país”, informó la Asoban.



El secretario ejecutivo de la institución, Nelson Villalobos, precisó que los nuevos servicios de la banca por internet propiciaron un cambio de perfil en la búsqueda y contratación de personal.



“La incursión de nuevas herramientas digitales no se constituye en un reductor del empleo, simplemente conlleva un cambio en el perfil profesional requerido en las instituciones. Si bien la automatización podría implicar que se reduzcan personas en determinadas labores, se crean otras funciones con mayor valor agregado y se da cabida a la oportunidad de mayor tecnificación y continua capacitación del personal”, indicó el secretario.



La Asoban comunicó que esta nueva tendencia tiene carácter global y no sólo alcanza a la industria bancaria, sino a otros servicios de uso común.