Experto ve difícil apuesta de BoA por avión Airbus







27/09/2019 - 05:53:53

El Día.- Para el experto en aviación Constantino Klaric, la decisión de Boliviana de Aviación (BoA) de cambiar de tecnología y marca en la renovación de su flota de aviones de "largo alcance", dejando de lado el Boeing 767-300 por un Airbus 330-200, es una decisión nada convincente desde un punto de vista técnico y comercial.



"Introducir un fabricante diferente de aviones (Airbus), así como motores (Rolls Royce), en corto plazo, resultará mucho más costos para Bolivia, riesgos para la aerolínea (BoA) así como inconvenientes para todos los pasajeros y usuarios", señaló de manera puntual Klaric.



En contexto de BoA. "El avión más adecuado para sus rutas (de BoA) es el Airbus", precisó a El Día, Ronald Casso, Gerente General de BoA, al justificar porqué se había tomado tal decisión. Sin embargo, el ejecutivo no quiso ingresar en detalles, haciendo entrever varias condiciones favorables del Airbus 330-200. "No se trata de buscar el mejor avión o el más moderno, si es que yo no lo puedo pagar o si es que no es la más adecuada para lo que yo voy hacer", precisó.



Sin embargo, Klaric, entre muchos aspectos señaló que el Boeing 787 tiene mejor desempeño y alcance permitiendo que BoA lleve más carga (2.000 kg por vuelo) con beneficios de más de $us 2,0 millones al año.



Por su parte Randy Lander, Director Comercial para América Latina y El Caribe de Boeing, en contacto con El Día, mostró su sorpresa por la decisión definitiva de BoA, desde el punto de vista de riesgo comercial, cuando ellos tiene todo dispuesto a traer a Bolivia, con la condición de arrendamiento (leasing) el 787-8 Dreamliner de fabricación 2010.



"La consideración de BoA es muy sorprendente porque introduce un nuevo avión, A330-200 de una generación de 1990, también introduce un nuevo motor que nunca ha operado en Bolivia, en un corto plazo muy acelerado", señaló Lander.



Desde el punto de vista comercial y competitivo, según el representante de Boeing, tampoco se entiende la opción que toma BoA, cuando en el contexto latinoamericano, todas las 18 líneas áreas de la región que evidentemente tenía el A330-200, desecharon su flota de aviones por un 787-8 Dreamliner. "Desde un punto de vista de riesgo es mucho más sencillo introducir una tecnología conocida y desde la parte comercial, incluso el ahorro en combustible en la ruta de Viru Viru a Madrid, genera un ahorro al mes 400 mil dolares al mes", señaló.