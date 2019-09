Palmera Dorada para la CRE en Responsabilidad Social







27/09/2019 - 05:36:33

Santa Cruz.- La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. eligió este año recrear en su stand su “corazón cooperativo” mediante un paseo a través de los diferentes programas de Responsabilidad Social que ofrece a la comunidad. Los visitantes pueden ingresar sin necesidad de hacer cola y conocer los diferentes proyectos en salud, educación y apoyo a la comunidad; los que son la base de sus actividades sociales en el departamento.



La propuesta llamó la atención del público que se dio cita en la Fexpocruz 2019 porque además de conocer los diferentes programas sociales, pueden aprender a reciclar, pintar en tela o hacer bijouteria y llevarse su producción como recuerdo. “Estamos sorprendidos por el éxito que hemos tenido este año. La gente viene en familia y se divierte aprendiendo con los mini cursos que estamos enseñando; además pueden al final del recorrido tomarse una foto y llevársela de recuerdo”, expresó Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración de CRE.



El Ejecutivo explicó que eligieron la parte social este año, para resaltar el modelo cooperativo que tiene la característica de invertir sus excedentes en favor de los asociados y la comunidad. “Quisimos mostrar nuestro corazón solidario, porque además de ser una eficiente empresa eléctrica, nuestra esencia es trabajar por el bienestar integral de nuestra sociedad. Como me gusta decir: CRE es Santa Cruz”, agregó Castedo.



Pero no sólo al público le gustó el stand de CRE. El jurado calificador de los más de 2.000 participantes de la feria internacional, reconoció que la propuesta tiene la creatividad necesaria para mostrar un mensaje informativo y social con el entretenimiento y la educación. Por esas razones el stand de la Cooperativa eléctrica se hizo acreedor a la Palmera Dorada en Responsabilidad Social. Distinción que le fue entregada anoche en una velada que fue exclusiva por los ganaderos de este año.



CRE es una de las instituciones que más reconocimientos ha tenido por su participación en la Feria Exposición de Santa Cruz y el público que se da cita cada año, espera que su cooperativa le brinde un show donde toda la familia pase un momento agradable.



Fundación CRE



La novedad en la participación de la Cooperativa Rural de Electrificación en la Fexpocruz 2019, fue la presentación de la Fundación CRE, brazo operativo de la institución cruceña. “La Fundación CRE nació como una respuesta a las necesidades de nuestra gente, y no sólo de la capital, también de las provincias. Trabaja sobre 4 áreas prioritarias; desarrollo empresarial cooperativo, salud, educación, y energías renovables.



Tiene como misión promover el desarrollo sustentable de la región, siendo socialmente responsables y eficientes, preservando el medio ambiente y siendo capaces de combatir la pobreza y la desigualdad. Además de estar comprometidos con la búsqueda de la equidad de género. Aspirar a estar presente en cada lugar, donde exista una necesidad, para brindarle una solución a través del modelo cooperativo”, explicó Mario Carmelo Paz Durán, presidente de la Fundación CRE.



Señaló que es una institución de carácter privado, con patrimonio propio y sin propósito de lucro, fines políticos ó credo religioso; se dedica a realizar y apoyar programas y proyectos de desarrollo y su enfoque de trabajo es netamente social cooperativo, por lo que funciona bajo valores como transparencia, participación, capacitación y el interés por la comunidad, a la vez que su mayor capital y el motor que incentiva sus actividades son las personas, es decir sus trabajadores, directores y beneficiarios.



Fundación CRE comenzó a establecerse a finales de 2009, gracias al patrocinio de la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R. L. que ya había concebido apoyar la creación de una institución de estas características desde la década de los 90.