Quantum agota sus autos; les darán placas con un formulario







27/09/2019 - 05:03:27

Página Siete.- El fabricante boliviano de autos eléctricos Quantum agotó su primer lote de producción. Para que los propietarios de las 50 unidades de los modelos E2 y E3 tengan sus placas de control y tramiten su SOAT, recibirán un formulario.



“Las instancias competentes (RUAT, Diprove y alcaldías) son las que deben coordinar para la emisión del Formulario de Registro Vehicular (FRV, con la que se sacarán las placas). Lo bueno es que tenemos la mejor predisposición de estas instituciones, que han ido a la fábrica en comisión y mañana (por hoy) nos visitará el Ministerio de Gobierno”, informó ayer a Página Siete el asesor jurídico de la fábrica nacional de autos, Carlos Soruco.



En su edición de ayer, este medio informó que el auto eléctrico de fabricación nacional no podía circular libremente porque no tenía la póliza de importación que exige el Registro Único para la Administración Tributaria, que lo impedía de acceder a sus matrículas y seguro obligatorio.



Tanto el fabricante como las autoridades se vieron sorprendidos por el vacío legal relativo al tema, ya que la normativa vigente nunca incorporó la figura de un auto hecho en Bolivia.



“La siguiente semana, en Cochabamba, se emitirá una norma edil para reglamentar los impuestos, que serán bajos comparados a lo que actualmente se cobran por los autos importados, al igual que las placas, ya que son autos eléctricos hechos en Bolivia. En sí, todos los trámites serán más económicos”, afirmó el abogado y socio de Quantum.



Éxito de ventas



Sobre las ventas, Soruco precisó que los 50 vehículos E2 y E3 ya fueron vendidos, dos de los cuales ya están en poder de sus dueños, mientras que los demás están en los depósitos, a la espera de recibir su FRV para tramitar sus placas y contar con el SOAT.



El Formulario de Registro Vehicular es un documento emitido por las instancias correspondientes, que contiene información detallada sobre la marca del auto, tipo y año de fabricación del motorizado, entre otros.



El segundo lote de los carros eléctricos estará listo para salir a la venta en diciembre. Se trata de 120 vehículos de fabricación nacional, muchos de los cuales ya están reservados, dijo Soruco.



Los documentos



RUAT. La institución señaló a Página Siete que, en el caso de los autos fabricados en Bolivia, no aplica el uso del Registro Único para la Administración Tributaria ni del Documento Único de Importación (DUI).



Posición “Considerando que la fabricación de vehículos automotores es nueva en nuestro país, los gobiernos municipales y la Policía Boliviana, que tienen bajo su competencia el registro de los mismos, están trabajando de manera conjunta para establecer los requisitos que deberán presentar los propietarios de estos vehículos y el procedimiento para proceder a su registro y, por consiguiente, a la obtención de las placas de circulación”, informó el RUAT.



Aduana La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, explicó a este medio que esa institución sólo controla el ingreso y salida de mercancías, “hablamos de importación y exportación; por lo tanto, lo que se produce en Bolivia, como es el caso de los autos eléctricos, está exento y no corresponde una emisión de ese tipo de documento”, dijo.



Compromiso El Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró a Página Siete que prestará toda su colaboración a Quantum, para solucionar el tema de la documentación.