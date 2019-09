Dos vocales del TED Chuquisaca imputados por cobrar un bono de té







Sucre.- A denuncia del diputado Horacio Poppe, los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), Gunar Vargas y Cira Torres fueron imputados por el Ministerio Público por el delito de falsedad ideológica, al haber cobrado de manera irregular un bono de té, cuando no les corresponde.



El parlamentario,a través de su cuenta de Facebook, lamentó que no hayan sido imputados los cinco vocales, ya que todos habrían incurrido en esa irregularidad, ya que las autoridades que no cumplen ocho horas de trabajo están exentos de este beneficio.



Calificó a los vocales como “muertos de hambre” y "sinvergüenzas" por cobrar unos 360 Bs al mes un bono de té, a pesar de tener sueldos altos.



"Los hemos denunciado y tras la denuncia hoy hemos sido notificados con su imputacion". Agregó que pedirá que se incluya al resto de los vocales.



Mientras que el presidente del TED, Ernesto soliz, dijo desconocer la información, pero aclaró que este bono "se suele otorgar en varias instancias del Estado". Se cancela a todos los servidores publicos no solo a lo vocales electorales, declaró a Cadena A.