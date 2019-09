Rafael Quispe anuncia que será candidato en los comicios subnacionales







26/09/2019 - 20:43:50

La Paz, (ABI).- El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UN), Rafael Quispe, anunció el jueves que se presentará a los comicios subnacionales, previstos para abril de 2020, pero no confirmó si participará con la alianza Bolivia Dice No (BDN).



"Yo he dicho voy a prestar mi servicio a pedido de la gente y vamos a seguir trabajando para las subnacionales. No interesa Bolivia Dice No, Bolivia Dice Sí, qué de interés tiene eso, la gente busca un plan, un programa, busca un líder y no busca las siglas", dijo a los periodistas.



Quispe manifestó que el próximo lunes presentará la alianza con la que se postulará en las subnacionales, tomando en cuenta que ese día se cierra el plazo de registro de alianzas y partidos políticos, según el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.



Según Quispe la población debe estar "sumamente preocupada" porque el departamento de La Paz ahora ocupa el tercer lugar en crecimiento económico, porque tiene una "gobernación pobre".



"Tenemos una gobernación pobre y un pobre gobernador (Félix Patzi) que no hace nada y tiene todavía la osadía de ser candidato (presidencial por el Movimiento Tercer Sistema), entonces hay que trabajar por las subnacionales", señaló.



Por su parte, el diputado opositor y aliado de BDN, Wilson Santamaría, mencionó que el lunes esa alianza política se presentará, sobre la base de Unidad Demócrata (UD), en cada una de las regiones del país para participar en las elecciones subnacionales 2020.



"Sobre la base de Demócratas estamos construyendo alianzas en varias regiones en el país, en La Paz vamos a participar hacia la gobernación en los 87 municipios, el lunes van a conocer", agregó.