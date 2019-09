Tratado de 1904 impide a la ASP-B negociar tarifas en Arica con un privado: Sánchez







26/09/2019 - 20:36:44

La Paz, (ABI).- El gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, advirtió el jueves que el Tratado de 1904, suscrito entre Bolivia y Chile, impide a esa administración estatal negociar con una empresa privada las tarifas para la carga boliviana en el puerto chileno de Arica, ya que cualquier acuerdo debe consolidarse entre Estados.



Sánchez lamentó que la estatal Empresa Portuaria de Arica (EPA) de Chile respondiera con una negativa a la reciente solicitud de diálogo que hizo la ASP-B para solucionar el conflicto tarifario en Arica y, por el contrario, deslindara responsabilidades al asegurar que la relación ya no es de Estado a Estado, sino del Estado boliviano con la privada Terminal Puerto de Arica (TPA), lo que vulnera el Tratado de 1904.



"No podemos generar una base técnica jurídica entre el Estado y un privado, eso estaría vulnerando el Tratado de 1904. No podemos nosotros generar una base de tarifas con el privado, que es ahora lo que Chile está planteando, ese elemento tiene que quedar claro, Chile está ratificando ese tipo de relacionamiento, ya no de Estado a Estado, sino de Estado a privado", informó a Red Patria Nueva.



Afirmó que "de manera unilateral" la EPA asegura que, ahora, todo relacionamiento sobre el puerto de Arica, entre Bolivia y Chile, debe ser con la TPA.



Sánchez recordó que el Estado boliviano, representado por la ASP-B "no puede ser tratado como un cliente más", ya que su presencia en Arica fue establecida por un acuerdo bilateral entre ambos países, que garantiza el libre tránsito para la carga boliviana.



La TPA, concesionaria de la EPA en Arica, implementó desde el 5 de agosto un nuevo manual de servicios que reduce, supuestamente las tarifas para la carga boliviana en un 38%, aunque en realidad esconde un incremento superior a 100% para la mercadería nacional, explicó Sánchez.



Lamentó que la EPA de Chile se rehusé a negociar la propuesta de incremento de 10% que planteó la ASP-B para la carga boliviana en Arica, donde casi un millar de camiones nacionales se ven impedidos de pasar por las nuevas imposiciones de la TPA.