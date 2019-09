Congreso brasileño da luz verde a mega subasta de petróleo







26/09/2019 - 20:28:08

Agencia Brasil.- El Congreso brasileño aprobó el jueves (26) parte de un proyecto de enmienda constitucional que autoriza al gobierno a realizar una mega subasta para la concesión de áreas de exploración y producción de petróleo de la capa presal a principios de noviembre.



La medida se produce tras el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el ministro de Economía, Paulo Guedes. El acuerdo tenía por objetivo aprobar artículos ya respaldados por los legisladores de ambas cámaras del Congreso. "La aprobación de esta medida es clave para el desarrollo de Brasil", resaltó el senador Alcolumbre, quien presidió la sesión.



Una oferta atractiva



Esa subasta está considerada como una de las subastas más atractivas de los últimos años. El gobierno espera recaudar unos US$ 25.000 millones en bonos de firma. De ese total, US$ 8.000 millones se destinarán a compensar a Petrobras y US$ 17.000 millones se distribuirán entre los gobiernos federal, estatal y municipal. No se ha llegado a un consenso sobre cómo se llevará a cabo esa distribución.



Bajo el acuerdo, el gobierno federal se compromete a dar el 3% de su participación del 70% de los US$ 25.000 millones a los estados productores –en este caso, Río de Janeiro, donde se encuentran los bloques a explorar–. El gobierno federal tiene el 67%, los municipios el 15%, los estados el 15%, y Río de Janeiro ganará un 3% adicional.



"Para Río de Janeiro, el 3% adicional es crucial para hacer frente a la situación fiscal actual del estado. Vendrá como otro respiro", dijo el senador Flávio Bolsonaro, quien representa al estado.