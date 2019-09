Ortiz pide al TSE postergar plazo para el registro de alianzas rumbo a las elecciones subnacionales







26/09/2019 - 20:09:55

La Paz, (ABI).- El senador y candidato a la presidencia de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, pidió el jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergar hasta después de los comicios generales del 20 de octubre el plazo de registro de alianzas para las elecciones subnacionales que vence el próximo lunes.



"Estamos pidiendo que el Tribunal Supremo Electoral resuelva esta situación postergando el plazo para la inscripción de alianzas para las elecciones municipales y departamentales para una fecha posterior del 20 de octubre", dijo a los periodistas.



Según el TSE el 30 de septiembre vence el plazo de registro de alianzas partidarias para las elecciones subnacionales de alcaldías y gobernaciones, previstas para abril de 2020.



Ortiz dijo que espera una respuesta oportuna para no generar confusiones entre los partidos políticos que tienen alianzas para las elecciones generales.



"Nuestros delegados están insistiendo que sea una respuesta urgente por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque el plazo que han puesto no tiene sentido, dado que hay organizaciones políticas y eventualmente podrían perder la personería jurídica de las elecciones subnacionales, entonces las alianzas que han suscrito quedarían nulas", mencionó.