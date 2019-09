9 trucos para descansar la vista si trabajas frente a una computadora







26/09/2019 - 16:46:55

Los trabajos que ameritan estar frente a una computadora o un teléfono pueden causar mucho estrés visual y deteriorar lenta pero progresivamente la visión. A continuación te brindamos 9 maneras para evitar que esto suceda, mediante acciones muy simples pero efectivas.



1. Distancia entre los ojos y la pantalla



Lo sano es que entre los ojos y la pantalla haya una distancia entre 55 y 60 centímetros para reducir el estrés visual. La pantalla debe estar también entre 10 y 20 grados debajo de tus ojos.



2. Iluminación adecuada



Para no forzar la vista, lo ideal es que el espacio esté correctamente iluminado para no aumentar el brillo de la pantalla. Si es posible, emplea luz natural.



3. Parpadear constantemente



Para evitar que tus ojos se resequen es fundamental no dejar de parpadear, cosa que podemos olvidar fácilmente cuando estamos muy concentrados en nuestros deberes.



4. Descansar periódicamente



Pequeños intervalos de reposo caen bien para reducir el estrés visual al máximo posible. Puedes cerrar los ojos y relajarlos mientras respiras profundamente por 10 segundos o más.



5. Reduce el brillo



El brillo excesivo puede ser molesto e innecesario. Disminuye el brillo de la pantalla sin dejar de lado tu comodidad visual.



6. Gafas



En casos de que uses lentes de contacto y ellos se sequen demasiado al estar frente a una pantalla, una alternativa viable es el uso de gafas.



7. No fuerces la vista



Amplía textos e imágenes que estés viendo para no esforzarte más de lo necesario, y observa los videos en pantalla completa.



8. Sin reflejos



Los reflejos en la pantalla pueden ser molestos para la vista. Evítalos como puedas.



9. Descanso e hidratación



Dormir adecuadamente por las noches y beber agua durante el día garantiza que tus ojos estén bien descansados e hidratados.