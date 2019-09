MAS: El Conade fracasó con su medida antidemocrática al suspender paro nacional







26/09/2019 - 16:30:50

La Paz, (ABI).-El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS),Lino Cárdenas, afirmó el jueves que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) fracasó con su medida antidemocrática al suspender el paro nacional previsto para el 10 de octubre.



"Fracasaron en su medida antidemocrática, se dieron cuenta que Bolivia es un país democrático, se dieron cuenta que Bolivia no va perder ese derecho de ir a elegir (...), entiendo que ellos comprendieron que Bolivia no está con ellos, que no participa de esta serie de movilizaciones", dijo a los periodistas.



El exdefensor del Pueblo y miembro del Conade, Rolando Villena, informó que esa organización decidió suspender el cerco y paro nacional indefinido programado para el 10 de octubre en defensa del 21F y en demanda de la renuncia de vocales electorales y del binomio oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Las condiciones materiales para esto no están dadas para continuar con la misma medida como Conade, algunos dicen que van a tener algo estas decisiones", dijo a los periodistas.



Por su parte, la diputada del MAS, Valeria Silva, advirtió que el único objetivo de Conade es dañar las elecciones generales del próximo 20 de octubre porque no son coherentes con sus determinaciones.



"Conade se ha convertido en todo menos en una sigla o plataforma, como ellos quieren llamarse, son tan dubitativos como Carlos Mesa, un día dicen una cosa y otro día dicen otra", cuestionó.